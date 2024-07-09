https://sputnik-abkhazia.ru/20240709/sukhum-planiruet-podpisat-soglasheniya-o-pobratimstve-s-chetyrmya-gorodami-1051641315.html
Сухум планирует подписать соглашения о побратимстве с четырьмя городами
Сухум планирует подписать соглашения о побратимстве с четырьмя городами
Sputnik Абхазия
Ранее, 6 июля, соглашение о побратимских отношениях подписали главы администраций Сухума и Донецка. 09.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-09T22:27+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Сухум планирует подписать соглашения о побратимстве с Луганском, Санкт-Петербургом, Грозным и Цвинвалом, рассказал замглавы администрации столицы Автандил Сурманидзе в эфире программы "Гражданин и начальник" на радио Sputnik. Ранее, 6 июля, Сухум обзавелся новым побратимом - Донецком. Соглашение в День Сухума подписали главы администраций Беслан Эшба и Алексей Кулемзин. По словам Сурманидзе, соглашение позволит интенсивнее развивать взаимодействие в области экономики, культуры, здравоохранения, спорта и другим направлениям.Он отметил, что Донецк обладает высоким производственным потенциалом - несмотря на военные действия, в городе продолжают работать ликероводочный завод, кондитерские фабрики, колбасные цеха. Продукция, которую производят в Донецке экспортируют в другие российские города. Взаимодействие в этом направлении также интересно для Сухума, подчеркнул Сурманидзе. Автандил Сурманидзе добавил, что в скором будущем делегация администрации Сухума планирует посетить Донецк для углубления и насыщения взаимодействия между городами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240706/sukhum-i-donetsk-stali-gorodami-pobratimami-1051601218.html
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Сухум планирует подписать соглашения о побратимстве с четырьмя городами
Ранее, 6 июля, соглашение о побратимских отношениях подписали главы администраций Сухума и Донецка.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Сухум планирует подписать соглашения о побратимстве с Луганском, Санкт-Петербургом, Грозным и Цвинвалом, рассказал замглавы администрации столицы Автандил Сурманидзе в эфире программы "Гражданин и начальник" на радио Sputnik.
Кроме того, что администрация Санкт-Петербурга подарила коммунальному управлению абхазской столицы поливомоечную машину.
Ранее, 6 июля, Сухум обзавелся новым побратимом - Донецком. Соглашение в День Сухума подписали главы администраций Беслан Эшба и Алексей Кулемзин.
По словам Сурманидзе, соглашение позволит интенсивнее развивать взаимодействие в области экономики, культуры, здравоохранения, спорта и другим направлениям.
Он отметил, что Донецк обладает высоким производственным потенциалом - несмотря на военные действия, в городе продолжают работать ликероводочный завод, кондитерские фабрики, колбасные цеха. Продукция, которую производят в Донецке экспортируют в другие российские города. Взаимодействие в этом направлении также интересно для Сухума, подчеркнул Сурманидзе.
Автандил Сурманидзе добавил, что в скором будущем делегация администрации Сухума планирует посетить Донецк для углубления и насыщения взаимодействия между городами.