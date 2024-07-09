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ВС РФ нанесли удар по комплексам HIMARS, которые должны были атаковать Крым
ВС РФ нанесли удар по комплексам HIMARS, которые должны были атаковать Крым
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. ВС РФ нанесли высокоточный удар по американским комплексам HIMARS, подготовленным для удара по Крыму, и по месту проведения совещания... 09.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-09T23:11+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. ВС РФ нанесли высокоточный удар по американским комплексам HIMARS, подготовленным для удара по Крыму, и по месту проведения совещания командного состава ВСУ, сообщает Министерство обороны. Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в Донецкой Народной Республике. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены низковысотный обнаружитель и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, цех производства и склад ударных БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах. Средствами ПВО России за сутки сбито 97 украинских беспилотников, 8 снарядов HIMARS.Всего с начала СВО уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27441 беспилотник, 542 ЗРК, 16536 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины РСЗО, 11618 орудий полевой артиллерии и минометов, 23490 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240708/rossiyskie-voyska-nanesli-gruppovoy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy-1051633101.html
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. ВС РФ нанесли высокоточный удар по американским комплексам HIMARS, подготовленным для удара по Крыму, и по месту проведения совещания командного состава ВСУ, сообщает Министерство обороны.
Также уничтожены 4 установки РСЗО HIMARS и до 35 иностранных специалистов, которые их обслуживали.
Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в Донецкой Народной Республике.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены низковысотный обнаружитель и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, цех производства и склад ударных БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах.
Средствами ПВО России за сутки сбито 97 украинских беспилотников, 8 снарядов HIMARS.
Всего с начала СВО уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27441 беспилотник, 542 ЗРК, 16536 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины РСЗО, 11618 орудий полевой артиллерии и минометов, 23490 единиц специальной военной автомобильной техники.