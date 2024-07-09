https://sputnik-abkhazia.ru/20240709/vs-rf-nanesli-udar-po-kompleksam-himars-kotorye-dolzhny-byli-atakovat-krym-1051641618.html

ВС РФ нанесли удар по комплексам HIMARS, которые должны были атаковать Крым

ВС РФ нанесли удар по комплексам HIMARS, которые должны были атаковать Крым

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. ВС РФ нанесли высокоточный удар по американским комплексам HIMARS, подготовленным для удара по Крыму, и по месту проведения совещания... 09.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-09T23:11+0300

2024-07-09T23:11+0300

2024-07-09T23:11+0300

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. ВС РФ нанесли высокоточный удар по американским комплексам HIMARS, подготовленным для удара по Крыму, и по месту проведения совещания командного состава ВСУ, сообщает Министерство обороны. Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в Донецкой Народной Республике. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены низковысотный обнаружитель и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, цех производства и склад ударных БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах. Средствами ПВО России за сутки сбито 97 украинских беспилотников, 8 снарядов HIMARS.Всего с начала СВО уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27441 беспилотник, 542 ЗРК, 16536 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины РСЗО, 11618 орудий полевой артиллерии и минометов, 23490 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240708/rossiyskie-voyska-nanesli-gruppovoy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy-1051633101.html

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