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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 июля

Sputnik Абхазия

Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора устойчивого циклона с юга. 11.07.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В пятницу, 12 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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погода в абхазии