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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 июля
Sputnik Абхазия
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора устойчивого циклона с юга. 11.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-11T20:45+0300
2024-07-11T20:45+0300
2024-07-11T21:13+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В пятницу, 12 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 июля
20:45 11.07.2024 (обновлено: 21:13 11.07.2024)
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора устойчивого циклона с юга.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В пятницу, 12 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.