https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/den-goroda-otmetili-v-ochamchyre-1051683155.html
День города отметили в Очамчыре
День города отметили в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Очамчыра - один из самых древних городов в Абхазии, его история насчитывает более 25 столетий. 13.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-13T23:56+0300
2024-07-13T23:56+0300
2024-07-13T23:56+0300
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СУХУМ, 13 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Очамчыре торжественно отметили 2524-летие города.Были открыты ремесленная и сельскохозяйственная ярмарки, для детей организовали шахматный турнир и мыльное шоу. Кульминацией вечера стал концерт. Открывая его, глава районной администрации Беслан Бигвава поздравил всех с праздником и отметил, что и город, и район в целом активно развиваются - строятся новые туристические объекты, открываются новые производства. Поздравительный адрес от имени президента Аслана Бжания со сцены зачитал замглавы Администрации президента Абесалом Кварчия. В тексте отмечается, что очамчырцы по праву могут гордиться 25-вековой историей города, в которой важное место занимает подвиг героев Восточного фронта во время Отечественной войны народа Абхазии. Сегодня город развивается — возрождаются здравницы, строятся новые предприятия и туробъекты, и необходимо раскрыть его экономический потенциал.Аслан Бжания пожелал Очамчыре процветания, а всем жителям — здоровья, благополучия и успехов в труде на благо родного города и всей Абхазии.Во время праздничного мероприятия состоялась церемония награждения. За многолетний труд и вклад в воспитание подрастающего поколения звание Почетного гражданина Очамчыры присвоили Венере Гергия. Благодарственных грамот удостоились Александр Гуния (за многолетний труд и вклад в развитие образования) и руководитель ансамбля народной песни и танца Очамчырского района Вианор Логуа (за многолетний труд в развитии культуры района). За вклад в развитие района и активное участие в общественной жизни города отметили Саида Амичба, Бориса Кортава, Авдения Джопуа, Леву Делба и Ларису Хаджимба. Кроме того, за активную общественно-политическую деятельность, вклад в развитие города Очамчыра орден "Ахьдз-Апша" III степени вручили Раулю Хиба.Еще один "Ахьдз-Апша" III степени за вклад в национально-освободительное движение, заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и в послевоенное время, а также воспитание подрастающего поколения вручили Александру Цвинария. После торжественной части артисты абхазской эстрады и танцевальные коллективы Очамчырского района выступили с концертной программой.Завершилось мероприятие праздничным салютом и дискотекой для молодежи, которая продлится до утра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240707/1051604472.html
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абхазия, новости, очамчыра
абхазия, новости, очамчыра
День города отметили в Очамчыре
Очамчыра - один из самых древних городов в Абхазии, его история насчитывает более 25 столетий.
СУХУМ, 13 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Очамчыре торжественно отметили 2524-летие города.
Были открыты ремесленная и сельскохозяйственная ярмарки, для детей организовали шахматный турнир и мыльное шоу.
Кульминацией вечера стал концерт. Открывая его, глава районной администрации Беслан Бигвава поздравил всех с праздником и отметил, что и город, и район в целом активно развиваются - строятся новые туристические объекты, открываются новые производства.
Поздравительный адрес от имени президента Аслана Бжания со сцены зачитал замглавы Администрации президента Абесалом Кварчия.
В тексте отмечается, что очамчырцы по праву могут гордиться 25-вековой историей города, в которой важное место занимает подвиг героев Восточного фронта во время Отечественной войны народа Абхазии.
Сегодня город развивается — возрождаются здравницы, строятся новые предприятия и туробъекты, и необходимо раскрыть его экономический потенциал.
Аслан Бжания пожелал Очамчыре процветания, а всем жителям — здоровья, благополучия и успехов в труде на благо родного города и всей Абхазии.
Во время праздничного мероприятия состоялась церемония награждения. За многолетний труд и вклад в воспитание подрастающего поколения звание Почетного гражданина Очамчыры присвоили Венере Гергия.
Благодарственных грамот удостоились Александр Гуния (за многолетний труд и вклад в развитие образования) и руководитель ансамбля народной песни и танца Очамчырского района Вианор Логуа (за многолетний труд в развитии культуры района).
За вклад в развитие района и активное участие в общественной жизни города отметили Саида Амичба, Бориса Кортава, Авдения Джопуа, Леву Делба и Ларису Хаджимба.
Кроме того, за активную общественно-политическую деятельность, вклад в развитие города Очамчыра орден "Ахьдз-Апша" III степени вручили Раулю Хиба.
Еще один "Ахьдз-Апша" III степени за вклад в национально-освободительное движение, заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и в послевоенное время, а также воспитание подрастающего поколения вручили Александру Цвинария.
После торжественной части артисты абхазской эстрады и танцевальные коллективы Очамчырского района выступили с концертной программой.
Завершилось мероприятие праздничным салютом и дискотекой для молодежи, которая продлится до утра.