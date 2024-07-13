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Российские войска поразили украинский завод по производству взрывчатки
Российские войска поразили украинский завод по производству взрывчатки
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских военных за сутки составили до 2075 человек, следует из сводки Минобороны России 13.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-13T18:41+0300
2024-07-13T18:41+0300
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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Российские войска нанесли удар по украинскому заводу по производству взрывчатых веществ, сообщает Минобороны России.Средствами ПВО России за сутки сбиты две ракеты ATACMS, переоборудованная для стрельбы по наземным целям ракета ЗРК С-200, шесть снарядов HIMARS и 17 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27553 БПЛА, 547 ЗРК, 16567 танков и других боевых бронированных машин, 1376 боевых машин РСЗО, 11834 орудия полевой артиллерии и минометов, 23637 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/sredstvami-pvo-rossii-sbity-ukrainskie-bespilotniki-nad-tremya-regionami-1051674940.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости
Российские войска поразили украинский завод по производству взрывчатки
18:41 13.07.2024 (обновлено: 23:41 13.07.2024)
Совокупные потери украинских военных за сутки составили до 2075 человек, следует из сводки Минобороны России
СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Российские войска нанесли удар по украинскому заводу по производству взрывчатых веществ, сообщает Минобороны России.
Также оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и уничтожена радиолокационная станция П-18, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах.
Средствами ПВО России за сутки сбиты две ракеты ATACMS, переоборудованная для стрельбы по наземным целям ракета ЗРК С-200, шесть снарядов HIMARS и 17 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27553 БПЛА, 547 ЗРК, 16567 танков и других боевых бронированных машин, 1376 боевых машин РСЗО, 11834 орудия полевой артиллерии и минометов, 23637 единиц специальной военной автомобильной техники.