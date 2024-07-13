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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/rossiyskie-voyska-porazili-ukrainskiy-zavod-po-proizvodstvu-vzryvchatki-1051683009.html
Российские войска поразили украинский завод по производству взрывчатки
Российские войска поразили украинский завод по производству взрывчатки
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских военных за сутки составили до 2075 человек, следует из сводки Минобороны России 13.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-13T18:41+0300
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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Российские войска нанесли удар по украинскому заводу по производству взрывчатых веществ, сообщает Минобороны России.Средствами ПВО России за сутки сбиты две ракеты ATACMS, переоборудованная для стрельбы по наземным целям ракета ЗРК С-200, шесть снарядов HIMARS и 17 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27553 БПЛА, 547 ЗРК, 16567 танков и других боевых бронированных машин, 1376 боевых машин РСЗО, 11834 орудия полевой артиллерии и минометов, 23637 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/sredstvami-pvo-rossii-sbity-ukrainskie-bespilotniki-nad-tremya-regionami-1051674940.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости

Российские войска поразили украинский завод по производству взрывчатки

18:41 13.07.2024 (обновлено: 23:41 13.07.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета на Запорожском направлении
Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Совокупные потери украинских военных за сутки составили до 2075 человек, следует из сводки Минобороны России
СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Российские войска нанесли удар по украинскому заводу по производству взрывчатых веществ, сообщает Минобороны России.
Также оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и уничтожена радиолокационная станция П-18, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах.
Средствами ПВО России за сутки сбиты две ракеты ATACMS, переоборудованная для стрельбы по наземным целям ракета ЗРК С-200, шесть снарядов HIMARS и 17 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27553 БПЛА, 547 ЗРК, 16567 танков и других боевых бронированных машин, 1376 боевых машин РСЗО, 11834 орудия полевой артиллерии и минометов, 23637 единиц специальной военной автомобильной техники.
Работа российских средств ПВО на Харьковском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2024
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