https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/rossiyskie-voyska-porazili-ukrainskiy-zavod-po-proizvodstvu-vzryvchatki-1051683009.html

Российские войска поразили украинский завод по производству взрывчатки

Российские войска поразили украинский завод по производству взрывчатки

Sputnik Абхазия

Совокупные потери украинских военных за сутки составили до 2075 человек, следует из сводки Минобороны России 13.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-13T18:41+0300

2024-07-13T18:41+0300

2024-07-13T23:41+0300

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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Российские войска нанесли удар по украинскому заводу по производству взрывчатых веществ, сообщает Минобороны России.Средствами ПВО России за сутки сбиты две ракеты ATACMS, переоборудованная для стрельбы по наземным целям ракета ЗРК С-200, шесть снарядов HIMARS и 17 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27553 БПЛА, 547 ЗРК, 16567 танков и других боевых бронированных машин, 1376 боевых машин РСЗО, 11834 орудия полевой артиллерии и минометов, 23637 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/sredstvami-pvo-rossii-sbity-ukrainskie-bespilotniki-nad-tremya-regionami-1051674940.html

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