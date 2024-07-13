https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/sredstvami-pvo-rossii-sbity-ukrainskie-bespilotniki-nad-tremya-regionami-1051674940.html
Средствами ПВО России сбиты украинские беспилотники над тремя регионами
Средствами ПВО России сбиты украинские беспилотники над тремя регионами
Sputnik Абхазия
С начала СВО украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории и устраивают диверсии. 13.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-13T09:00+0300
2024-07-13T09:00+0300
2024-07-13T09:00+0300
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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили четыре украинских дрона над тремя областями, сообщает Минобороны России.После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/rossiyskie-voyska-osvobodili-chetyre-naselennykh-punkta-v-dnr-za-nedelyu--1051673873.html
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новости, россия, пво, украина
новости, россия, пво, украина
Средствами ПВО России сбиты украинские беспилотники над тремя регионами
С начала СВО украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории и устраивают диверсии.
СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили четыре украинских дрона над тремя областями, сообщает Минобороны России.
Два БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, один - над Белгородской, еще один - над Курской областью.
После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.
В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.