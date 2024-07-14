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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 июля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления. 14.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-14T16:13+0300
2024-07-14T16:13+0300
2024-07-14T16:13+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В понедельник, 15 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами утром возможен дождь разной интенсивности, гроза. Днем без осадков. Высокий уровень УФИ.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +23°С до 28°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздух 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 июля
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В понедельник, 15 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами утром возможен дождь разной интенсивности, гроза. Днем без осадков. Высокий уровень УФИ.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +23°С до 28°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздух 60-80%.