https://sputnik-abkhazia.ru/20240714/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-15-iyulya-1051689021.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 июля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления. 14.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-14T16:13+0300

2024-07-14T16:13+0300

2024-07-14T16:13+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В понедельник, 15 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами утром возможен дождь разной интенсивности, гроза. Днем без осадков. Высокий уровень УФИ.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +23°С до 28°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздух 60-80%.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии