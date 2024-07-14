https://sputnik-abkhazia.ru/20240714/skonchalsya-vitaliy-shariya-1051689306.html

Скончался Виталий Шария

Скончался Виталий Шария

Sputnik Абхазия

Шария родился 26 декабря 1951 года в Смоленске, ему было 72 года. 14.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-14T18:27+0300

2024-07-14T18:27+0300

2024-07-14T18:27+0300

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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Ушел из жизни журналист, писатель, публицист, член Союза журналистов Абхазии Виталий Шария. Шария окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. С 1975 года работал корреспондентом, завотделом газеты "Советская Абхазия", в 1984 некоторое время - литературным консультантом в Союзе писателей Абхазии. С сентября 1991 года он был заместителем главного редактора газеты "Республика Абхазия", в годы Отечественной войны народа Абхазии был фронтовым журналистом. Виталий Шария - автор историко-публицистической книги "Абхазская трагедия". Статьи и очерки, рассказы и повести журналиста печатались в российских и абхазских периодических изданиях. Некоторые его рассказы были переведены на армянский и осетинский, издавались в Ереване и Цхинвале.Сборник повестей и рассказов "Букет Абхазии" в 2017 году был удостоен почетного диплома в номинации "проза" Международной премии имени Фазиля Искандера, а в четвертом сезоне искандеровской премии в 2020 году он стал ее лауреатом, победив в номинации "Дерево детства" с научно-фантастическим рассказом "Машинка времени".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/shariya-ob-uchastii-v-mezhdunarodnoy-premii-iskandera-ochen-vazhno-dlya-pishuschikh-na-abkhazskom---1043330592.html

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