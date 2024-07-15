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Ахба о погоде в Абхазии в июле: более засушливая, чем в прошлом году

Ахба о погоде в Абхазии в июле: более засушливая, чем в прошлом году

Sputnik Абхазия

О том, какая ожидается погода в Абхазии во второй половине июля, в интервью радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии... 15.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-15T15:41+0300

2024-07-15T15:41+0300

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Ахба о погоде в Абхазии в июле: более засушливая, чем в прошлом году Sputnik Абхазия Ахба о погоде в Абхазии в июле: более засушливая, чем в прошлом году

Самый жаркий месяц более засушлив, чем в прошлом году, и существенных изменений во второй половине июля не наблюдается, сообщила метеоролог Ахба."Удушливая жаркая погода. В ближайшие дни, до конца второй декады месяца, существенных осадков мы не видим. Дневные температуры от 29 до 34 градусов и больше… Где-то после 20 числа могут быть кратковременные осадки, которые будут носить локальный характер. Мы видим после 23-24 июля с северо-запада атлантический атмосферный фронт, который далеко пока от нас находится. В это время могут быть осадки более интенсивные и продолжительные. Такие осадки мы ожидаем где-то с 25 на 26, 27 июля. Но циклон этот находится от нас далеко и пока дойдет, может ослабнуть. Могут быть максимальные температуры более 37 градусов. Температура воды моря уже 27 градусов, может еще на градус повыситься", – сказала Ахба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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