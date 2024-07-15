https://sputnik-abkhazia.ru/20240715/loshadi-abkhazskikh-konevladeltsev-zanyali-pervye-mesta-na-skachkakh-v-rostove-na-donu-1051694389.html

Лошади абхазских коневладельцев заняли первые места на скачках в Ростове-на-Дону

Лошади абхазских коневладельцев заняли первые места на скачках в Ростове-на-Дону

Sputnik Абхазия

Скачки на приз в честь Дня морской авиации России и в честь Дня рыбака прошли 14 июля на Ростовском ипподроме. 15.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-15T11:48+0300

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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Лошади, принадлежащие коневладельцам из Абхазии, заняли призовые места на скачках в Ростове-на-Дону, сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.Скакун Грэйшес Гест, принадлежащий Асхаду Агрба, пришел первым в забеге на 1200 метров среди чистокровных английских жеребцов двух лет.Корефан, принадлежащий Хаджарату Зухба, занял третье место на дистанции 1800 метров среди жеребцов и кобыл трех лет чистокровной английской породы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/loshadi-abkhazskikh-konezavodchikov-zanyali-pervye-mesta-na-skachkakh-v-krasnodare-1050925717.html

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