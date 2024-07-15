https://sputnik-abkhazia.ru/20240715/professional-nastavnik-i-khoroshiy-semyanin-pamyati-vitaliya-shariya--1051703367.html

Профессионал, наставник и хороший семьянин: памяти Виталия Шария

Профессионал, наставник и хороший семьянин: памяти Виталия Шария

Sputnik Абхазия

Журналист, писатель, публицист, член Союза журналистов Абхазии Виталий Шария ушел из жизни в возрасте 72 лет в воскресенье, 14 июля. 15.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-15T22:14+0300

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СУХУМ, 15 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Профессионалом высочайшего уровня, образованным и патриотичным человеком остался Виталий Шария в памяти писателя, лауреата премии Фазиля Искандера Владимира Делба."Виталий был профессионалом высочайшей пробы, очень образованным, очень патриотичным, интеллигентным, хорошо воспитанным в абхазских традициях человеком и человеком добрейшим. Это все подчеркивают, и я под этими словами подписываюсь", - сказал в эфире радио Sputnik Делба.Делба также признался, что уход из жизни Виталия Шария стал для него шокирующей неожиданностью. Близко общаться они начали после того, как Делба опубликовал свою первую книгу и Шария написал о ней положительную статью.В виду этого, добавил Делба, поддержка Шария сыграла важную роль в становлении его как писателя."В дальнейшем он постоянно предлагал мне возможность публиковаться в газете. Для начинающего автора, вы сами понимаете, это очень важно. И он достаточно много стихотворений, фрагментов моей прозы публиковал в своем журнале. Мы через творчество очень подружились", - отметил он.Смерть Виталия Шария Делба назвал большой потерей для Абхазии, ее культуре и журналистике.Виталий Шария был удостоен премии имени Фазиля Искандера в номинации "Литература для детей". Делба обратил внимание, что это творческое направление довольно сложное и на то, что прозы его были наполнены абхазской культурой, отражали абхазский менталитет, и подавалось все это с добрым юмором.За последние годы Шария также проявил себя в качестве прекрасного переводчика, добавил Делба.Историк, журналист Роин Агрба знал о Виталии Шария еще задолго до личного знакомства с ним."Он публиковал небольшие рассказы в конце 1980-х годов, и я читал их. Познакомились мы уже перед войной. Мы как-то пересеклись, и я узнал, что Виталий Шария это он. Уже непосредственно во время войны мы часто виделись, он был военным корреспондентом и брал у меня интервью, подолгу общались, и со временем у нас завязалась дружба", - поделился Агрба.После победы в Отечественной войне народа Абхазии Виталий Шария продолжил заниматься своей любимой работой и учредил одну из первых независимых газет "Эхо Абхазии", где Агрба также публиковал свои статьи на разные темы. Не раз им доводилось вместе ездить в зарубежные командировки, некоторые из которых не обходились без курьезных случаев.Агрба вспомнил, как перед выездом на семинар для редакторов в Праге он вместе с коллегой, действующим председателем "Союза журналистов Абхазии" Русланом Хашиг задумали провезти в Европу девять литров чачи. Для того чтобы несертифицированную продукцию у них не изъяли в аэропорту или на таможне, традиционный абхазский напиток разлили по нескольким бутылкам из под виски.Все шло по плану, пока в аэропорту не обнаружили перевес багажа. Одна бутылка с чачей не вписывались в эту схему, но отказываться от нее никто не был готов. Пришлось пойти на хитрость."Передо мной в очереди у стойки оформления стоял Виталий. Багажа у него не было – только небольшая дорожная сумка. Я незаметно открыл ее, положил бутылку туда и закрыл сумку. Он ничего не заметил. В итоге, он с этой сумкой вышел в Москве, пересел на самолет до Праги, прошел таможенные посты, но сам того не зная довез нашу чачу до Чехии. У него глаза на лоб полезли, когда я перед ним открыл его сумку и вытащил оттуда бутылку", - рассказал Агрба.Роин Агрба также отметим, что Виталий Шария был надежным человеком, талантливым журналистом с энциклопедическими знаниями.Ко всему прочему, Виталий Шария был хорошим семьянином, отметил Агрба и признался, что все были за него счастливы, когда он наконец-то женился. К тому времени Шария было уже почти 50 лет. Его супругой стала Фиала Аристава. У них родилась дочь Астанда.Журналист ТАСС Анжела Кучуберия познакомилась с Виталием Шария в 1995 году, когда она устроилась на работу в "Апсныпресс", куда он часто приходил. Наслышана она о нем еще со школьной скамьи и с большим интересом прочитала его книгу "Абхазская трагедия"."До этого я даже не знала, как он выглядит. Даже фотографии его не видела, и тогда он мне казался каким-то недосягаемым человеком. На деле он был очень простым, коммуникабельным, веселым и добрым человеком. Я тогда была еще совсем молодой, и он делился со мной своим богатым профессиональным опытом", - рассказала она.Ездить с Виталием Шария в командировки было одним удовольствием, добавила Кучуберия. В составе одной делегации из Абхазии они побывали в Венеции и Турции.Несмотря на свою доброту, мягкий и бесконфликтный характер, подчеркнула она, Шария умел аргументированно отстаивать позицию Абхазии и делал он это в своей спокойной манере, без лишний эмоций.Кучуберия также выразила свое восхищение феноменальной памяти Виталия Шария. В беседе он мог привести мельчайшие подробности событий, которые произошли много лет назад.Корреспондент "АбазаТВ" Марианна Котова призналась, что Виталий Шария был человеком, который открыл ей дверь в мир профессиональной журналистики.В 2007 году она была студенткой пятого курса факультета журналистики в Смоленске. Преддипломную практику Котова решила пройти у себя на Родине в Абхазии и для того чтобы определиться, где именно пройти практику, она скупила в киоске все местные газеты. Из общей кипы своей цветной обложкой на фоне остальных выделялась газета "Эхо Абхазии"."Я пошла по адресу, где находится редакция. Пришла туда и меня встретил Виталий Шария. Выяснилось, что он знал моих родителей и что он сам родился в Смоленске. Он обрадовался тому, что я пришла именно к нему, и взял меня на практику", - сказала Котова.Начинающий журналист Котова написала несколько материалов для "Эхо Кавказа", которые были опубликованы. Эти статьи наряду с другими впоследствии вошли ее портфолио и дипломную работу.По завершении учебы в университете, Котова вернулась в Абхазию и снова пошла в редакцию Виталия Шария, но он решил ей помочь освоить совершенно новое для нее направление в журналистике."Тогда только открылся "АбазаТВ" и он буквально за ручку привел меня туда, познакомил меня с директором телеканала Русланом Мкановичем. Так я начала работать на телевидении и Виталий Шария часто звонил мне после моих репортажей. Мог похвалить, мог обратить мое внимание на то или иное сказанное мною слово", - отметила Котова.Она добавила, что Виталий Шария умел критиковать, но делал он это всегда деликатно и по-доброму.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240715/delba-o-vitalii-shariya-abkhazskiy-pisatel-velikolepno-vladeyuschiy-russkim-yazykom-1051697024.html

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