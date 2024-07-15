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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора устойчивого циклона с юга. 15.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-15T17:58+0300

2024-07-15T17:58+0300

2024-07-15T17:58+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Во вторник, 16 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью местами возможен кратковременный слабый дождь, днем и вечером, преимущественно без осадковАтмосферное давление пониженное, 755 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздух 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии