https://sputnik-abkhazia.ru/20240715/vystavka-pamyati-zhertv-pervogo-stolknoveniya-abkhazov-i-gruzin-otkrylas-v-gudaute--1051699583.html

Выставка памяти жертв первого столкновения абхазов и грузин открылась в Гудауте

Выставка памяти жертв первого столкновения абхазов и грузин открылась в Гудауте

Sputnik Абхазия

В результате столкновения грузин и абхазов 35 лет назад в Сухуме погибли 17 человек, 448 получили ранения. 15.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-15T17:15+0300

2024-07-15T17:15+0300

2024-07-15T17:15+0300

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Выставка памяти жертв первого столкновения абхазов и грузин 15 июля 1989 года в Сухуме открылась в Гудаутском музее имени Сергея Дбар. Выставка состоит из 65 архивных снимков, которые были сделаны в преддверии тех трагических событий в Абхазии и в дни первого самого масштабного противостояния абхазского и грузинского населения страны. Большая часть этих фотографий из архива абхазского историка, писателя Игоря Марыхуба. Также были представлены девять фотографий абхазов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей от рук грузин: Джон Агрба, Алексей Когония, Альберт Кобахия, Валерий Аргун, двоюродные братья Нур Ласурия и Иван Ласурия, Беслан Чкотуа, Владимир Накопов, Виктор Новиков. Директор Госмузея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба подчеркнула, что произошедшее в июле 1989 года и множество предшествовавших этому политических событий в результате привели к войне в августе 1992 года. "Мы планируем провести также отдельные выставки, посвященные освободительному движению Абхазии, в том числе людям, которые подписались под "Письмом ста тридцати. Они не посмотрели на то, что их могли убить, уволить с работы или арестовать, они многое сумели для нас сделать", – сказал Джикирба. Историк, писатель, участник освободительного движения Абхазии Игорь Марыхуба подробно остановился на событиях, которые привели к столкновениям в столице республики 35 лет назад, о царившей атмосфере в те годы, о бездействии советской власти, несправедливости со стороны Грузии и отваге абхазского народа. По его словам, абхазскую часть населения тогда никто не хотел слышать и никто не разделял с абхазским народом его чаяния. Впервые на весь Советский Союз о накопившихся в течение десятилетий проблемах, ущемлениях прав абхазов в своей же стране и других гнетущих вопросах заявил депутат Абхазской АССР Владислав Ардзинба 2 июня 1989 года."Те, кто постарше, должны хорошо помнить. Владислав Ардзинба в тот день вытащил из наших сердец ржавый гвоздь. В прямом эфире он на весь мир рассказал на чистом русском языке о том, что абхазы и грузины больше не могут жить вместе. Это стало историческим событием", – в частности сказал Марыхуба. В ночь с 15 на 16 июля 1989 года в Абхазии впервые произошло абхазо-грузинское столкновение на национальной почве. Причиной которого послужило решение Верховного совета Грузии создать филиал Тбилисского госуниверситета в Сухуме. Местное население посчитало это ущемлением автономии. В результате в Сухуме и Очамчырском районе начались массовые забастовки. Волнения прекратились только после ввода подразделений внутренних войск СССР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240715/sukhumskie-volneniya-pervye-stolknoveniya-na-natsionalnoy-pochve-v-abkhazii---1051697907.html

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