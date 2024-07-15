https://sputnik-abkhazia.ru/20240715/sukhumskie-volneniya-pervye-stolknoveniya-na-natsionalnoy-pochve-v-abkhazii---1051697907.html

"Сухумские волнения": первые столкновения на национальной почве в Абхазии

"Сухумские волнения": первые столкновения на национальной почве в Абхазии

Sputnik Абхазия

Первые масштабные столкновения на национальной почве между абхазами и грузинами произошли в ночь с 15 на 16 июля 1989 года. 15.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-15T15:27+0300

2024-07-15T15:27+0300

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События июля 1989 года вошли в историю как "Сухумские волнения". Они были вызваны скандалом вокруг незаконного разделения Абхазского государственного университета и переросли в вооруженное столкновение между грузинами и абхазами в Сухуме. Итогом стала смерть 17 человек, 448 получили ранения, многие были подвергнуты уголовному преследованию.Асмат Цвижба, SputnikПричины конфликта Конец 80-х годов – время, когда восстанавливались те традиционные связи и установки, которые в советское время были тщательно забыты или находились под пристальным вниманием властей и не допускались. На ряду национализма в большинстве республик наблюдался процесс восстановления этнической идентичности, в том числе и у Северо-Кавказских этносов, объяснял истоки событий в одном из интервью Sputnik политолог Николай Трапш. По словам политолога события наглядно показывали, что без консолидации всех горских сообществ Северного Кавказа, родственных друг другу, очень сложно будет выстоять в стремительно меняющейся картине окружающего мира. Развернутая экстремистскими лидерами Грузии – Гамсахурдиа, Костава и другими – антиабхазская кампания под лозунгом "Грузия для грузин" была направлена на дестабилизацию обстановки в Абхазии. И без того нестабильная межнациональная обстановка в республике накалилась после того, как грузины стали требовать открытия в Сухуме филиала Тбилисского государственного университета.Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета понадобился местному грузинскому населению и их руководителям в Тбилиси, чтобы еще больше укрепить свои позиции в Абхазии, считает ученый Аслан Авидзба. Согласно этническому составу, в Абхазии до войны грузинского населения было более 40%, а абхазов – 17%.14 мая Верховный совет Грузии подписал Распоряжение о создании филиала Тбилисского госуниверситета в Абхазском государственном университете. В забастовке принимали участие студенты грузинского сектора Абхазского государственного университета.22 июня в Госфилармонии в Сухуме началась сидячая забастовка абхазов. Ее участники заявили, что они не разойдутся до тех пор, пока из Москвы не прибудет комиссия Верховного Совета СССР, она прибыла 3 июля, и акция прекратилась.3 июля 1989 года комиссия Верховного Совета СССР, в составе которой был и председатель комитета по народному образованию СССР, побывала в Абхазии и вынесла решение о том, что постановление грузинского правительства об открытии филиала Тбилисского государственного университета противозаконно. Об этом в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказал доктор исторических наук Аслан Авидзба."Уже тогда было понятно, что Грузия к тому времени перестала считаться с решениями Москвы, и поэтому какое бы решение советское правительство ни приняло, это не повлияло бы на развитие ситуации, которая тогда сложилась", – заметил историк.Несмотря на решение комиссии, вступительные экзамены в сухумский филиал Тбилисского университета не были отменены. Экзамены в Сухумский филиал ТГУ были назначены на 20 июля, а сбор документов завершался 15 июля.Столкновения В ночь с 15 на 16 июля по всему городу начали происходить локальные столкновения, они были достаточно жестокими. По словам Авидзба, с грузинской стороны были вооруженные группы, уже сформированные по армейским принципам, которые были готовы прийти на подмогу тем, кто стоял на площадях. С абхазской стороны оружия не было. Несколько человек были вооружены, да и те были сотрудниками милиции, которые стояли между конфликтующими сторонами, но которые не предали свой народ и встали впоследствии на его сторону. О том, как происходили стычки между абхазами и грузинами в интервью Sputnik рассказывал участник событий Коба Читанаа. "В тот день Парк Славы был полностью забит грузинами. Когда мы с палками в руках двинулись на них со стороны Госфилармонии, на какой-то момент они ушли врассыпную. Мы побежали за ними, кто-то успел спрятаться в зданиях, а кто-то вообще в море прыгнул. Словом, был настоящий хаос. Вскоре на площади Свободы собралось не меньше десяти тысяч абхазов. Когда мы услышали, что грузины собираются объединиться и прийти сюда, мы поставили человек 300-400 на первые позиции и стояли в ожидании. И вот они пришли, вооруженные до зубов, по пояс голые, а в глазах бешенство…", – говорил он.Основные события той ночью разворачивались в Сухуме, но не менее значимо противостояние, которое произошло в Очамчырском районе. Грузинами были сформированы вооруженные группировки, которые стали подтягивать сванов и мегрелов на борьбу с абхазами."Неформалы, приехавшие из Грузии, поднимали местных на борьбу с абхазами, якобы абхазы режут детей и беременных женщин, и собирались вести людей на Сухум. Был выходной день, руководства района в городе не оказалось, и мне пришлось принимать решение", – поделился воспоминаниями Валерий Гурджуа.Абхазы приняли решение перекрыть мост на реке Аалдзга, чтобы остановить надвигающиеся на столицу колонны машин с вооруженными грузинами. Одним из участников обороны моста на Аалдзге стал Иван Какалия.Ночью абхазы решили пойти на переговоры с грузинами. Среди абхазских делегатов были Иван Какалия и участница национально-освободительного движения Этери Буюк-оглы, которая пришла на мост вместе с отцом Расимом. Но разговор тогда не получился – грузины были пьяные и не хотели слышать доводов своих оппонентов. Когда разговор зашел в тупик, грузины попробовали протаранить переговорщиков и пересечь мост. Но стоявший рядом с дочерью Расим Буюк-оглы начал отстреливаться. Не ожидавшие отпора грузины начали отступать. Абхазы понимали, что это ненадолго и вскоре последует очередной штурм. Для того, чтобы остановить противника, они решили поджечь мост.Окончание конфликта Столкновения между абхазами и грузинами были остановлены благодаря вводу подразделений внутренних войск СССР. Их оперативному вводу способствовало нахождение Владислава Ардзинба в составе Верховного Совета СССР. Уже 16 июля в Абхазию прибыли спецвойска. Войска во главе с советским военачальником Юрием Шаталиным прибыли в Очамчыру и способствовали урегулированию ситуации. По словам Аслана Авидзба, несмотря на пролитую кровь, филиал ТГУ продолжал функционировать, абхазы так и не смогли отменить это решение. В начале октября грузинское Министерство просвещения утвердило постановление об открытии филиала, в ноябре провели вступительные экзамены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/sukhumskie-volneniya-1989-goda-1040301301.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20181020/avidzba-o-sobytiyax-1989-goda-v-abxazii-situaciya-ne-vojny-i-ne-mira-1025339134.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190716/Pervaya-krov-iyulskie-sobytiya-glazami-ochevidtsa-1027926066.html

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