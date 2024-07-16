https://sputnik-abkhazia.ru/20240716/eks-gendirektor-abkhaztopa-osuzhden-na-12-let-strogogo-rezhima-1051710797.html
Экс-гендиректор "Абхазтопа" осужден на 12 лет строгого режима
Экс-гендиректор "Абхазтопа" осужден на 12 лет строгого режима
Sputnik Абхазия
Бывший генеральный директор "Абхазской топливной компании" Беслан Авидзба обвинялся в хищении почти 150 миллионов рублей. 16.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-16T18:33+0300
2024-07-16T18:33+0300
2024-07-16T18:33+0300
в абхазии
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СУХУМ, 16 июл – Sputnik. Обвиняемый в хищениях на 147 миллионов рублей экс-гендиректор "Абхазтопа" Беслан Авидзба осужден на 12 лет строгого режима с конфискацией имущества, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.Согласно приговору Авидзба был признан виновным и осужден по всем предъявленным эпизодам обвинения. Гражданский иск, заявленный стороной потерпевших -- ГК "Абхазтоп", удовлетворен частично на сумму 144.172.826 рублей.Громкое дело о хищениях в крупном размере в отношении экс-гендиретокра Госкомпании было возбуждено в марте 2020 года. Авидзба вменялось совершение восьми эпизодов хищения госимущества в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и одного эпизода хищения имущества компании путем мошенничества в период с 2016 по 2020 год.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/ugolovnoe-delo-po-obvineniyu-eks-glavy-abkhaztop-napravleno-v-sud-1038742577.html
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хищения, преступления, новости, топливо, суд
хищения, преступления, новости, топливо, суд
Экс-гендиректор "Абхазтопа" осужден на 12 лет строгого режима
Бывший генеральный директор "Абхазской топливной компании" Беслан Авидзба обвинялся в хищении почти 150 миллионов рублей.
СУХУМ, 16 июл – Sputnik. Обвиняемый в хищениях на 147 миллионов рублей экс-гендиректор "Абхазтопа" Беслан Авидзба осужден на 12 лет строгого режима с конфискацией имущества, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Согласно приговору Авидзба был признан виновным и осужден по всем предъявленным эпизодам обвинения.
Гражданский иск, заявленный стороной потерпевших -- ГК "Абхазтоп", удовлетворен частично на сумму 144.172.826 рублей.
Громкое дело о хищениях в крупном размере в отношении экс-гендиретокра Госкомпании было возбуждено в марте 2020 года. Авидзба вменялось совершение восьми эпизодов хищения госимущества в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и одного эпизода хищения имущества компании путем мошенничества в период с 2016 по 2020 год.