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Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 июля
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления. 16.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-16T17:32+0300
2024-07-16T17:32+0300
2024-07-16T17:38+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В среду, 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами поздним вечером дождь, гроза. Высокий уровень УФИ.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздух – 60-80%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 июля
17:32 16.07.2024 (обновлено: 17:38 16.07.2024)
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В среду, 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами поздним вечером дождь, гроза. Высокий уровень УФИ.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздух – 60-80%.