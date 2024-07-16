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Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 июля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 июля

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления. 16.07.2024, Sputnik Абхазия

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2024-07-16T17:32+0300

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в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В среду, 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами поздним вечером дождь, гроза. Высокий уровень УФИ.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздух – 60-80%.

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погода в абхазии, абхазия