https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/iz-ukrainskogo-plena-udalos-vernut-95-rossiyskikh-voennykh-1051733039.html
Из украинского плена удалось вернуть 95 российских военных
Из украинского плена удалось вернуть 95 российских военных
Sputnik Абхазия
В обмен российская сторона вернула 95 украинских военных, взятых в плен. 17.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-17T14:19+0300
2024-07-17T14:19+0300
2024-07-17T20:20+0300
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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 95 российских военных, сообщает Министерство обороны России.Самолетами освобожденных военных доставят в Москву, там они смогут пройти реабилитацию и лечение в медучреждениях Минобороны.Посредничество в переговорах оказывали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными между сторонами проходил 25 июня. Тогда удалось вернуть 90 россиян.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-sbili-pochti-60-ukrainskikh-dronov-1051732914.html
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россия, украина, новости
Из украинского плена удалось вернуть 95 российских военных
14:19 17.07.2024 (обновлено: 20:20 17.07.2024)
В обмен российская сторона вернула 95 украинских военных, взятых в плен.
СУХУМ, 17 июл - Sputnik. В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 95 российских военных, сообщает Министерство обороны России.
В плену им угрожала смертельная опасность, сообщает ведомство.
Самолетами освобожденных военных доставят в Москву, там они смогут пройти реабилитацию и лечение в медучреждениях Минобороны.
Посредничество в переговорах оказывали Объединенные Арабские Эмираты.
Предыдущий обмен пленными между сторонами проходил 25 июня. Тогда удалось вернуть 90 россиян.