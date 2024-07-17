https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/iz-ukrainskogo-plena-udalos-vernut-95-rossiyskikh-voennykh-1051733039.html

Из украинского плена удалось вернуть 95 российских военных

Из украинского плена удалось вернуть 95 российских военных

Sputnik Абхазия

В обмен российская сторона вернула 95 украинских военных, взятых в плен. 17.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-17T14:19+0300

2024-07-17T14:19+0300

2024-07-17T20:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/0e/1051077094_0:28:3010:1721_1920x0_80_0_0_8d2f1a9733a09fced1158f0e1e24b5fc.jpg

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 95 российских военных, сообщает Министерство обороны России.Самолетами освобожденных военных доставят в Москву, там они смогут пройти реабилитацию и лечение в медучреждениях Минобороны.Посредничество в переговорах оказывали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными между сторонами проходил 25 июня. Тогда удалось вернуть 90 россиян.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-sbili-pochti-60-ukrainskikh-dronov-1051732914.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости