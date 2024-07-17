https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-sbili-pochti-60-ukrainskikh-dronov-1051732914.html

Российские средства ПВО за сутки сбили почти 60 украинских дронов

Российские средства ПВО за сутки сбили почти 60 украинских дронов

Sputnik Абхазия

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1980 человек, следует из сводки Минобороны России 17.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-17T20:12+0300

2024-07-17T20:12+0300

2024-07-17T20:12+0300

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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 59 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения, живая сила и военная техника ВСУ в 136 районах. Всего с начала проведения СВО уничтожено 628 самолетов, 277 вертолетов, 27709 БПЛА, 552 ЗРК, 16602 танка и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин РСЗО, 12013 орудий полевой артиллерии и минометов, 23772 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/rossiyskie-voyska-porazili-ukrainskiy-zavod-po-proizvodstvu-vzryvchatki-1051683009.html

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