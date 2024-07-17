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Российские средства ПВО за сутки сбили почти 60 украинских дронов
Российские средства ПВО за сутки сбили почти 60 украинских дронов
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1980 человек, следует из сводки Минобороны России 17.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-17T20:12+0300
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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 59 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения, живая сила и военная техника ВСУ в 136 районах. Всего с начала проведения СВО уничтожено 628 самолетов, 277 вертолетов, 27709 БПЛА, 552 ЗРК, 16602 танка и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин РСЗО, 12013 орудий полевой артиллерии и минометов, 23772 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/rossiyskie-voyska-porazili-ukrainskiy-zavod-po-proizvodstvu-vzryvchatki-1051683009.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Российские средства ПВО за сутки сбили почти 60 украинских дронов
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1980 человек, следует из сводки Минобороны России
СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 59 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.
Кроме того, системы ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer и два реактивных снаряда HIMARS.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения, живая сила и военная техника ВСУ в 136 районах.
Всего с начала проведения СВО уничтожено 628 самолетов, 277 вертолетов, 27709 БПЛА, 552 ЗРК, 16602 танка и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин РСЗО, 12013 орудий полевой артиллерии и минометов, 23772 единицы специальной военной автомобильной техники.