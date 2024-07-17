https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/letnee-protivostoyanie-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-iyun--1051708793.html

Летнее "противостояние": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июнь

Летнее "противостояние": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июнь

Sputnik Абхазия

По официальным данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции составили в общей сложности 6976 протоколов за нарушение ПДД в июне. 17.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-17T08:00+0300

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СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники ГАИ Абхазии выписали 220 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в июне, что на пять протоколов меньше в сравнении с маем. Из общего числа правонарушителей 14 человек были гостями из России и один житель Венгрии. Двум самым молодым нетрезвым автомобилистам в первом месяце лета было по 21 году. Они из Гагры и Сухума, а также ровесники своего майского "предшественника". Самому взрослому водителю подшофе в июне было 83 года. Он из Гудауты и старше "лидера" в мае на семь лет. Чаще всего в состоянии опьянения садились за руль транспортных средств автолюбители в возрасте от 35 до 40 лет. Их в июне было 44 человека. Вслед за ними расположились тем, кому от 30 до 35 лет – 41 человек. Замыкают нашу тройку нетрезвые "лихачи" в возрасте от 40 до 45 лет, которые месяцем ранее были на вершине нашей статистики – 38 человек. До последних дней прошлого месяца ноздря в ноздрю шли Гагра и Сухум, но самому западному району страны при поддержке города, конечно же, удалось вырваться вперед и обогнать столицу на три штрафа за езду подшофе в июне. 66 против 63 протоколов. Напомним, что Сухум на протяжении почти одного года никому не уступал свою первую позицию в "пьяной" статистике, но, как правило, в курортный период он "довольствуется" вторым или даже третьим местом. Гудаута в этот раз оказалась на третьей строчке. Если в мае она "обогнала" Гагру по выписанным штрафам, но не смогла обойти Сухум, то спустя месяц ей пришлось "смириться" с "бронзой". Помогли ей в этом 39 нетрезвых автомобилистов. Среди общего числа подвыпивших водителей, которые попали на "радары" блюстителей правопорядка на дорогах страны, были четыре представительницы прекрасной половины человечества. Все они гостьи республики из Ростова-на-Дону, Адлера, Ставрополя и Дагестана. Самой молодой из них было 34 года, а самой старшей – 46 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/provozhaya-vesnu-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-may-1051268509.html

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