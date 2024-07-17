https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/priportovoy-konteynernyy-terminal-postroyat-v-ochamchyre-1051732161.html
Припортовой контейнерный терминал построят в Очамчыре
Припортовой контейнерный терминал построят в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Работы ведутся на средства инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией, ставка по ней составляет 6%. 17.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-17T17:28+0300
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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Припортовой интермодальный контейнерный терминал строится в Очамчыре, сообщает пресс-служба президента Абхазии."Ставка кредита составляет 6%, что значительно ниже ставки рефинансирования ЦБ России (16%, прим.) и параметров годовой инфляции. Это позволяет реализовывать капиталоемкие проекты с длительными сроками окупаемости", - сказал гендиректор компании "Трансэкосистема" Саид Амичба. Терминал представляет собой площадку 250х500 метров, она оборудована железнодорожными путями и всем необходимым для выгрузки вагонов. Одновременно на ней может храниться до 1200 контейнеров.Инфраструктура также включает системы пожарной безопасности и подключение рефрижераторных контейнеров для того, чтобы отправлять в Россию цитрусы и другие скоропортящиеся грузы. "Очень важно воспринимать данный проект в комплексе, а не локально. Мы создаем инфраструктуру, которая станет частью международного транспортного коридора. Наша цель - организовать линейный сервис быстрой доставки грузов из России в третьи страны, как в экспортном, так и в импортном исполнении. Мы рассчитываем, что Очамчырский порт станет ключевым звеном в международной системе транспортных маршрутов", - сказал замгендиректора компании Октай Хазириши.Завершение ремонтных работ планируется в августе, объект будет запущен уже в сентябре.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/politolog-tranzit-cherez-abkhaziyu-mozhet-otkryt-novye-ekonomicheskie-proekty-1040969522.html
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абхазия, новости
Припортовой контейнерный терминал построят в Очамчыре
Работы ведутся на средства инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией, ставка по ней составляет 6%.
СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Припортовой интермодальный контейнерный терминал строится в Очамчыре, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Ход работ, которые реализуются за счет инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией, проинспектировал Аслан Бжания.
"Ставка кредита составляет 6%, что значительно ниже ставки рефинансирования ЦБ России (16%, прим.) и параметров годовой инфляции. Это позволяет реализовывать капиталоемкие проекты с длительными сроками окупаемости", - сказал гендиректор компании "Трансэкосистема" Саид Амичба.
Терминал представляет собой площадку 250х500 метров, она оборудована железнодорожными путями и всем необходимым для выгрузки вагонов. Одновременно на ней может храниться до 1200 контейнеров.
Инфраструктура также включает системы пожарной безопасности и подключение рефрижераторных контейнеров для того, чтобы отправлять в Россию цитрусы и другие скоропортящиеся грузы.
"Очень важно воспринимать данный проект в комплексе, а не локально. Мы создаем инфраструктуру, которая станет частью международного транспортного коридора. Наша цель - организовать линейный сервис быстрой доставки грузов из России в третьи страны, как в экспортном, так и в импортном исполнении. Мы рассчитываем, что Очамчырский порт станет ключевым звеном в международной системе транспортных маршрутов", - сказал замгендиректора компании Октай Хазириши.
Завершение ремонтных работ планируется в августе, объект будет запущен уже в сентябре.