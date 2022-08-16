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Политолог: транзит через Абхазию может запустить новые экономические проекты
Политолог: транзит через Абхазию может запустить новые экономические проекты
Президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что в условиях санкций и разрыва логистических связей в мире ведется поиск новых торговых и грузовых маршрутов, и... 16.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-16T12:33+0300
2022-08-16T12:33+0300
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СУХУМ, 16 – Sputnik. Транзит грузов через Абхазию может стать механизмом для появления новых экономических проектов, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия политолог Артур Атаев.В этом плане заявление Аслана Бжания указывает на то, что абхазский политический и экономический сегмент очень актуален для российской экономики и политики, добавил политолог."Помимо дивидендов в бюджет, это безусловно еще и развитие инфраструктуры. Если иметь в виду транзит сам по себе, то это очень неэффективная экономическая мера, а если рассматривать эффективную форму организации инфраструктуры, то помимо рабочих мест, это и новые специальности", - заметил эксперт.Транзит сам по себе мало привлекателен, но, если иметь в виду систему развития экономических хабов, портов и, может быть, даже дорожной инфраструктуры, то это может принести пользу, считает Атаев.Продолжая мысль, он отметил, что сейчас время создания новых инициатив и их лоббирования со стороны политической элиты Абхазии в России."Россия – реальный союзник Абхазии как экономический, так и политический, поэтому можно и необходимо ставить вопрос о том, чтобы были совместные инвестиционные проекты на государственном уровне с элементами частного государственного партнерства, реализованные в Абхазии", – подчеркнул Атаев.Экономическая блокада способствует тому, чтобы появлялись проекты, связанные с развитием сухумского порта, очамчырского порта и аэропорта, заметил политолог и добавил, что этот очевидный вектор, который должен получить развитие.
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абхазия, новости, экономика, транзит
Политолог: транзит через Абхазию может запустить новые экономические проекты
12:33 16.08.2022 (обновлено: 13:47 16.08.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что в условиях санкций и разрыва логистических связей в мире ведется поиск новых торговых и грузовых маршрутов, и географическое расположение Абхазии может позволить ей стать транзитным хабом.
СУХУМ, 16 – Sputnik. Транзит грузов через Абхазию может стать механизмом для появления новых экономических проектов, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия политолог Артур Атаев.
"Я хочу акцентировать внимание на то, что это было не просто заявление президента Абхазии, а фактически предложение об экономическом сотрудничестве, которое указывает на два порта, они могут быть задействованы в программе параллельного импорта. Мы же знаем, что до 30 марта программа параллельного импорта в России фактически не действовала, а сейчас начала эффективно работать", – подчеркнул он.
В этом плане заявление Аслана Бжания указывает на то, что абхазский политический и экономический сегмент очень актуален для российской экономики и политики, добавил политолог.
"Помимо дивидендов в бюджет, это безусловно еще и развитие инфраструктуры. Если иметь в виду транзит сам по себе, то это очень неэффективная экономическая мера, а если рассматривать эффективную форму организации инфраструктуры, то помимо рабочих мест, это и новые специальности", - заметил эксперт.
Транзит сам по себе мало привлекателен, но, если иметь в виду систему развития экономических хабов, портов и, может быть, даже дорожной инфраструктуры, то это может принести пользу, считает Атаев.
"Здесь можно говорить о том, что развитие транзита даст импульс для развития региональной экономики в целом. Переориентация экономического потенциала России в сторону востока и юга демонстрирует и являет собой желание развивать новые глобальные макрорегиональные, инфраструктурные, логистические проекты в зоне большого Кавказа, Средней Азии, в зоне, прилегающей к Китайской Народной Республике", – говорит политолог.
Продолжая мысль, он отметил, что сейчас время создания новых инициатив и их лоббирования со стороны политической элиты Абхазии в России.
"Россия – реальный союзник Абхазии как экономический, так и политический, поэтому можно и необходимо ставить вопрос о том, чтобы были совместные инвестиционные проекты на государственном уровне с элементами частного государственного партнерства, реализованные в Абхазии", – подчеркнул Атаев.
Экономическая блокада способствует тому, чтобы появлялись проекты, связанные с развитием сухумского порта, очамчырского порта и аэропорта, заметил политолог и добавил, что этот очевидный вектор, который должен получить развитие.