https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-18-iyulya-1051732390.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 июля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления. 17.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-17T18:22+0300
2024-07-17T18:22+0300
2024-07-17T18:22+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051723501_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d14994c20eb3319eb518705b2e78f6.jpg
СУХУМ, 17 июл - Sputnik. В четверг, 18 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Днем без осадков, местами ночью возможен дождь, гроза. Высокий уровень УФИ.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051723501_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f771ddcbaf91b3f15536add133a89d62.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 июля
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 17 июл - Sputnik. В четверг, 18 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Днем без осадков, местами ночью возможен дождь, гроза. Высокий уровень УФИ.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.