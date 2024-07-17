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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 июля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления. 17.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-17T18:22+0300

2024-07-17T18:22+0300

2024-07-17T18:22+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. В четверг, 18 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Днем без осадков, местами ночью возможен дождь, гроза. Высокий уровень УФИ.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии