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Четыре десятка саженцев пицундской сосны высадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике
Четыре десятка саженцев пицундской сосны высадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике
Sputnik Абхазия
Посадку вели в прибрежной части, сильно размытой морем и засыпанной песком. Раньше там рос самшит, но после того как он высох, место опустело, и сосна не могла... 18.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-18T13:35+0300
2024-07-18T13:35+0300
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Более 40 саженцев пицундской сосны посадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике, рассказала Sputnik и.о. директора заповедника Сабина Лобода "Она представляла собой прогалину – пустой участок леса , на котором естественное возобновление сосны не могло осуществиться. В таких зонах обычно сажают выращенные в питомнике саженцы", – уточнила она.Молодые деревца высадил местный предприниматель Милор Барциц.Когда сосны вырастут, земля станет плодороднее из-за опавшей хвои, появится подлесок. Со временем эта часть заповедника может снова превратиться в лес."Штормы доходят до этой зоны крайне редко, раз-два в год. Случиться может все, что угодно, но у нас нет времени ждать. Лес расположен на берегу моря, и мы всегда предполагаем природные катаклизмы", – пояснила Лобода.Она также напомнила о необходимости участия жителей Абхазии в сохранении реликтовых насаждений и работе по их восстановлению.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/svetovuyu-lovushku-dlya-ognevki-ustanovili-v-pitsunda-myusserskom-zapovednike---1051335317.html
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абхазия, новости, экология, природа
Четыре десятка саженцев пицундской сосны высадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике
13:35 18.07.2024 (обновлено: 14:57 18.07.2024)
Посадку вели в прибрежной части, сильно размытой морем и засыпанной песком. Раньше там рос самшит, но после того как он высох, место опустело, и сосна не могла размножаться самостоятельно.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Более 40 саженцев пицундской сосны посадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике, рассказала Sputnik и.о. директора заповедника Сабина Лобода
Новые деревья посадили в зоне перехода самшитника в сосняк в прибрежной части леса, которая после многочисленных штормов была сильно размыта и засыпана песком.
"Она представляла собой прогалину – пустой участок леса , на котором естественное возобновление сосны не могло осуществиться. В таких зонах обычно сажают выращенные в питомнике саженцы", – уточнила она.
Молодые деревца высадил местный предприниматель Милор Барциц.
Когда сосны вырастут, земля станет плодороднее из-за опавшей хвои, появится подлесок. Со временем эта часть заповедника может снова превратиться в лес.
"Штормы доходят до этой зоны крайне редко, раз-два в год. Случиться может все, что угодно, но у нас нет времени ждать. Лес расположен на берегу моря, и мы всегда предполагаем природные катаклизмы", – пояснила Лобода.
Она также напомнила о необходимости участия жителей Абхазии в сохранении реликтовых насаждений и работе по их восстановлению.