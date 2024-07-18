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Четыре десятка саженцев пицундской сосны высадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике

Четыре десятка саженцев пицундской сосны высадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике

Sputnik Абхазия

Посадку вели в прибрежной части, сильно размытой морем и засыпанной песком. Раньше там рос самшит, но после того как он высох, место опустело, и сосна не могла... 18.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Более 40 саженцев пицундской сосны посадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике, рассказала Sputnik и.о. директора заповедника Сабина Лобода "Она представляла собой прогалину – пустой участок леса , на котором естественное возобновление сосны не могло осуществиться. В таких зонах обычно сажают выращенные в питомнике саженцы", – уточнила она.Молодые деревца высадил местный предприниматель Милор Барциц.Когда сосны вырастут, земля станет плодороднее из-за опавшей хвои, появится подлесок. Со временем эта часть заповедника может снова превратиться в лес."Штормы доходят до этой зоны крайне редко, раз-два в год. Случиться может все, что угодно, но у нас нет времени ждать. Лес расположен на берегу моря, и мы всегда предполагаем природные катаклизмы", – пояснила Лобода.Она также напомнила о необходимости участия жителей Абхазии в сохранении реликтовых насаждений и работе по их восстановлению.

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