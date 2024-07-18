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Более 708 миллионов рублей пенсий и пособий выплатили в Абхазии с начала года
Более 708 миллионов рублей пенсий и пособий выплатили в Абхазии с начала года
Sputnik Абхазия
Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария доложил премьер-министру Александру Анкваб о результатах работы в первом полугодии. 18.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-18T21:45+0300
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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. За шесть месяцев 2024 года Пенсионный фонд Абхазии выплатил 708,3 миллиона рублей в виде пенсий, пособий и доплат, доложил глава фонда Денис Гулария премьер-министру Александру Анкваб.По словам Гулария, в Абхазии пенсии и пособия получают 49 020 человек, на 5 314 человек больше, чем в 2023 году. Доплаты к пенсии положены 13 792 гражданам.Кроме того, за полгода в фонд поступило более 667 миллионов страховых взносов, на 105 миллионов больше, чем в прошлом году. С января 2024 года были повышены пенсии 11 категориям граждан. В их числе инвалиды и семьи погибших в ОВНА.А с июля 2024 годы были повышены пенсии еще некоторым категориям получателей.Повышение коснулось 15 034 граждан, сказал Денис Гулария. Размер дополнительной потребности средств в год составляет более 180,4 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/posrednik-gulariya-o-pereregistratsii-pensionerov--1050534546.html
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абхазия, новости, пенсионный фонд абхазии
Более 708 миллионов рублей пенсий и пособий выплатили в Абхазии с начала года
21:45 18.07.2024 (обновлено: 21:47 18.07.2024)
Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария доложил премьер-министру Александру Анкваб о результатах работы в первом полугодии.
СУХУМ, 18 июл - Sputnik.
За шесть месяцев 2024 года Пенсионный фонд Абхазии выплатил 708,3 миллиона рублей в виде пенсий, пособий и доплат, доложил
глава фонда Денис Гулария премьер-министру Александру Анкваб.
Это на 83,6 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам Гулария, в Абхазии пенсии и пособия получают 49 020 человек, на 5 314 человек больше, чем в 2023 году. Доплаты к пенсии положены 13 792 гражданам.
Кроме того, за полгода в фонд поступило более 667 миллионов страховых взносов, на 105 миллионов больше, чем в прошлом году.
С января 2024 года были повышены пенсии 11 категориям граждан. В их числе инвалиды и семьи погибших в ОВНА.
А с июля 2024 годы были повышены пенсии еще некоторым категориям получателей.
пенсионеры по возрасту будут получать 4000 рублей;
получающие пенсию за выслугу лет — 3700 рублей;
имеющие звание "Народный" и "Заслуженный" — 4500 рублей;
инвалиды труда I группы — 3900 рублей, II группы — 3800 рублей, III группы — 3650 рублей;
лица, получающие страховую пенсию по потере кормильца — 4000 рублей;
круглые сироты — 7000 рублей;
получатели социальной пенсии по возрасту или по инвалидности — 3100 рублей;
инвалиды с детства в возрасте до 16 лет — 5000 рублей, I группы — 5000 рублей, II группы — 4500 рублей.
Повышение коснулось 15 034 граждан, сказал Денис Гулария. Размер дополнительной потребности средств в год составляет более 180,4 миллиона рублей.