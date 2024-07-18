https://sputnik-abkhazia.ru/20240718/glava-pensionnogo-fonda-otchitalsya-o-rabote-za-polgoda-1051745195.html

Более 708 миллионов рублей пенсий и пособий выплатили в Абхазии с начала года

Более 708 миллионов рублей пенсий и пособий выплатили в Абхазии с начала года

Sputnik Абхазия

Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария доложил премьер-министру Александру Анкваб о результатах работы в первом полугодии. 18.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-18T21:45+0300

2024-07-18T21:45+0300

2024-07-18T21:47+0300

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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. За шесть месяцев 2024 года Пенсионный фонд Абхазии выплатил 708,3 миллиона рублей в виде пенсий, пособий и доплат, доложил глава фонда Денис Гулария премьер-министру Александру Анкваб.По словам Гулария, в Абхазии пенсии и пособия получают 49 020 человек, на 5 314 человек больше, чем в 2023 году. Доплаты к пенсии положены 13 792 гражданам.Кроме того, за полгода в фонд поступило более 667 миллионов страховых взносов, на 105 миллионов больше, чем в прошлом году. С января 2024 года были повышены пенсии 11 категориям граждан. В их числе инвалиды и семьи погибших в ОВНА.А с июля 2024 годы были повышены пенсии еще некоторым категориям получателей.Повышение коснулось 15 034 граждан, сказал Денис Гулария. Размер дополнительной потребности средств в год составляет более 180,4 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/posrednik-gulariya-o-pereregistratsii-pensionerov--1050534546.html

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