https://sputnik-abkhazia.ru/20240718/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-18-iyulya-1051742401.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 18.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-18T16:25+0300
2024-07-18T16:25+0300
2024-07-18T16:57+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051721252_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdcdf69668468b820d413e5be4898f3f.jpg
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. В пятницу, 19 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за перепадов температуры воздуха ночью местами возможен кратковременный слабый дождь.Атмосферное давление пониженное, 754 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051721252_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd14cc533b7e742d65a2dfb7f306bd21.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 июля
16:25 18.07.2024 (обновлено: 16:57 18.07.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. В пятницу, 19 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за перепадов температуры воздуха ночью местами возможен кратковременный слабый дождь.
Атмосферное давление пониженное, 754 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.