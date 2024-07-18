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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 18.07.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. В пятницу, 19 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за перепадов температуры воздуха ночью местами возможен кратковременный слабый дождь.Атмосферное давление пониженное, 754 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии