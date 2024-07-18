https://sputnik-abkhazia.ru/20240718/rossiyskie-voyska-unichtozhili-10-ukrainskikh-nadvodnykh-dronov-v-chernom-more-1051744943.html

Российские войска уничтожили 10 украинских надводных дронов в Черном море

Российские войска уничтожили 10 украинских надводных дронов в Черном море

Sputnik Абхазия

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1755 человек. 18.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-18T21:27+0300

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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Силы Черноморского флота России за сутки уничтожили в акватории Черного моря 10 украинских безэкипажных катеров, сообщает Министерство обороны.Средствами ПВО России за сутки сбиты украинский самолет Миг-29, три управляемых авиабомбы Hammer, шесть снарядов HIMARS и 74 беспилотника. Всего с начала СВО уничтожены: 629 самолетов, 277 вертолетов, 27783 БПЛА, 552 ЗРК, 16608 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин РСЗО, 12037 орудий полевой артиллерии и минометов, 23800 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-sbili-pochti-60-ukrainskikh-dronov-1051732914.html

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