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Российские войска уничтожили 10 украинских надводных дронов в Черном море
Российские войска уничтожили 10 украинских надводных дронов в Черном море
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1755 человек. 18.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-18T21:27+0300
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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Силы Черноморского флота России за сутки уничтожили в акватории Черного моря 10 украинских безэкипажных катеров, сообщает Министерство обороны.Средствами ПВО России за сутки сбиты украинский самолет Миг-29, три управляемых авиабомбы Hammer, шесть снарядов HIMARS и 74 беспилотника. Всего с начала СВО уничтожены: 629 самолетов, 277 вертолетов, 27783 БПЛА, 552 ЗРК, 16608 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин РСЗО, 12037 орудий полевой артиллерии и минометов, 23800 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-sbili-pochti-60-ukrainskikh-dronov-1051732914.html
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Российские войска уничтожили 10 украинских надводных дронов в Черном море
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1755 человек.
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Силы Черноморского флота России за сутки уничтожили в акватории Черного моря 10 украинских безэкипажных катеров, сообщает Министерство обороны.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены инфраструктура военного аэродрома, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.
Средствами ПВО России за сутки сбиты украинский самолет Миг-29, три управляемых авиабомбы Hammer, шесть снарядов HIMARS и 74 беспилотника.
Всего с начала СВО уничтожены: 629 самолетов, 277 вертолетов, 27783 БПЛА, 552 ЗРК, 16608 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин РСЗО, 12037 орудий полевой артиллерии и минометов, 23800 единиц специальной военной автомобильной техники.