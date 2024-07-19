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Прогноз погоды в Абхазии на субботу 20 июля

Прогноз погоды в Абхазии на субботу 20 июля

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления, и теплого сектора южного циклона. 19.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-19T17:45+0300

2024-07-19T17:45+0300

2024-07-19T17:45+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. В субботу, 20 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и в полдень местами возможен дождь, гроза. В воскресенье в полдень дождь, гроза. Высокий уровень УФИ.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии