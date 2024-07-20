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Гайдукевич о переизбрании фон дер Ляйен: уничтожение Евросоюза продолжится

Гайдукевич о переизбрании фон дер Ляйен: уничтожение Евросоюза продолжится

Sputnik Абхазия

Переизбрание Урсулы фон Лер Ляйен на пост главы Еврокомиссии прокомментировал известный белорусский политик, лидер ЛДПБ, зампред Постоянной комиссии по... 20.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-20T11:39+0300

2024-07-20T11:39+0300

2024-07-20T17:31+0300

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Гайдукевич о переизбрании фон дер Ляйен: уничтожение Евросоюза продолжится Sputnik Абхазия Гайдукевич о переизбрании фон дер Ляйен: уничтожение Евросоюза продолжится

Урсула фон дер Ляйен переизбрана на пост председателя Еврокомиссии на пятилетний срок, ее кандидатуру поддержал 401 парламентарий, 284 были против, 15 воздержались.В своей предвыборной программе фон дер Ляйен обещала превратить ЕС в оборонный союз, ввести должность еврокомиссара по обороне, укрепить военно-промышленный комплекс, нарастить военные расходы.Не обошлось и без скандальчика. Польский евродепутат Ева Зайончковская-Герник во время выборного заседания назвала ошибкой первое избрание фон дер Ляйен на этот пост. По словам депутата, именно из-за нее в Европе происходят "климатические безумства", жители становятся беднее, а поток беженцев не прекращается. "За то, что вы делаете, вам следует отправиться в тюрьму, а не в Европейскую комиссию", – констатировала депутат в интервью радио Sputnik Беларусь.Напомним, что Европейский суд обнаружил нарушения при закупке вакцин от COVID-19, основным лоббистом заключения контракта c Pfizer являлась Урсула фон дер Ляйен, лично проводившая переговоры с главой фармацевтической компании Альбертом Бурлой."Польский депутат абсолютно права. Переизбрание фон дер Ляйен – это плевок всем европейцам в лицо, ее ненавидит почти вся Европа, каждый ее шаг на посту – это работа не в интересах европейцев, а в интересах США. Европа, которая учит нас демократии, ей плевать на своих граждан. Выборы в Европарламент показали, что люди хотят мира, люди хотят нормального отношения с Россией и Беларусью, люди хотят, чтобы их власти занялись их собственными проблемами, а не развязыванием войны и уничтожением Европы. А в ответ – только закончились выборы в Европарламент, как она говорит: "Мы продолжим тот же курс", – сказал Гайдукевич."Каждый новый день Урсулы фон дер Ляйен на должности главы ЕК – это новое унижение для Европы, это коррупция и воровство, еврочиновники во главе с фон дер Ляйен уже обманули европейцев в период ковидной пандемии, и сейчас уничтожение Евросоюза продолжится, считает белорусский политик.

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