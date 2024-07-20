https://sputnik-abkhazia.ru/20240720/loshadi-abkhazskikh-konevladeltsev-zanyali-pervye-mesta-na-skachkakh-v-krasnodare--1051754805.html

Лошади абхазских коневладельцев заняли первые места на скачках в Краснодаре

Лошади абхазских коневладельцев заняли первые места на скачках в Краснодаре

Sputnik Абхазия

Восьмой скаковой день, посвященный "Лошади Востока", прошел в субботу, 20 июля, на Краснодарском ипподроме. 20.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-20T17:29+0300

2024-07-20T17:29+0300

2024-07-20T17:29+0300

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Лошади, принадлежащие коневладельцам из Абхазии, заняли призовые места на скачках в Краснодаре, сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.Марискаль Ахры Ашуба пришел первым в забеге на Большой приз среди лошадей двух лет арабской породы на 1600 метров. Гадалка Беслана Абхазава стала четвертой.Джалил Гранд Ахры Ашуба занял третье место в скачке на Большой Краснодарский приз Дерби среди лошадей трех лет на дистанции 2400 метров. Абхазиан Сонг Даура Агухава стал вторым в забеге среди чистокровных английских лошадей четырех лет и старше на 2000 метров. Еще один скакун Ахры Ашуба Старк стал вторым в скачке на приз Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на дистанции 2400 метров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240715/loshadi-abkhazskikh-konevladeltsev-zanyali-pervye-mesta-na-skachkakh-v-rostove-na-donu-1051694389.html

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