https://sputnik-abkhazia.ru/20240720/rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-sbili-bolee-70-ukrainskikh-dronov-1051754491.html

Российские средства ПВО за сутки сбили более 70 украинских дронов

Российские средства ПВО за сутки сбили более 70 украинских дронов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 74 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 27 над территорией... 20.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-20T13:35+0300

2024-07-20T13:35+0300

2024-07-20T13:38+0300

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 74 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 27 над территорией России, сообщает Минобороны.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot. Нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.Всего с начала спецоперации уничтожены: 630 самолетов, 277 вертолетов, 27915 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16620 танков и других боевых бронемашин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12120 орудий полевой артиллерии и минометов, 23870 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240719/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-za-nedelyu-1051751804.html

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