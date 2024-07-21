https://sputnik-abkhazia.ru/20240721/kulturnaya-afisha-abkhazii-tantsy-spektakli-muzykalnye-shou-1051758314.html

Культурная афиша Абхазии: танцы, спектакли, музыкальные шоу

Культурная афиша Абхазии: танцы, спектакли, музыкальные шоу

Sputnik Абхазия

Культурная афиша Абхазии с 22 по 28 июля, читайте и планируйте свой отдых на неделе. 21.07.2024, Sputnik Абхазия

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Абхазская госфилармония22 июля в 19:00 в филармонии пройдет музыкальное шоу Левана Тодуа "Я пришел". 25 июля в 19:00 - состоится четвертый концерт танцевального проекта Eytsiкәashow (от слова "аицыкәашара" - парный танец - прим.). 14 пар танцоров борются за первое место и главный приз – 450 000 рублей. Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу. 27 июля в 20:00 - концерт музыкального исполнителя JANAGA. Абхазский драматический театр 24 июля в 17:00 в Абхазском драматическом театре состоится открытие персональной выставки дизайнера Аиды Гицба. РУСДРАМ 22 июля в 19:00 - "Радость вопреки всему" российского режиссера Марии Романовой. Это погружение в мир высокой поэзии испанского писателя и драматурга Федерико Гарсии Лорки, спектакль о настоящей страсти к жизни и любимому делу. 23 июля в 19:00 - "Роман с кокаином" - предельно откровенная и поучительная исповедь молодого человека по имени Вадим, рассказывающая о его метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах. Такие истории поисков себя обладают пронзительной узнаваемостью как в начале ХХ века, так и сегодня. 24 июля в 19:00 - "Пастух Махаз" по произведению Фазиля Искандера. История об отце семерых дочерей, о чести и долге, об искупительной жертве во имя высшей правды. 25 июля в 19:00 - можно будет посмотреть "Кьоджинские перепалки", комедию по одноименной пьесе итальянского автора Карло Гольдони, поставленную Александром Кочеруковым. Пустяковая ссора приводит два соседских семейства к нешуточному противостоянию, в которое втягиваются все неравнодушные персонажи. 26 и 27 июля в 19:00 - покажут спектакль "Электра" по трагедиям Софокла и Еврипида и философским трактатам Платона.28 июля в 19:00 - "Примадонны". Легкая и веселая комедия в постановке мастера комедийного жанра, художественного руководителя Московского театра комедии Сергея Ефремова. Абхазский государственный молодежный театр 25 июля в 19:00 Абхазский государственный Молодежный театр покажет спектакль "Требуется лжец" по мотивам пьесы греческого писателя Дмитрия Псафаса. По сюжету пьесы главный герой после избрания депутатом совершенно забыл о своих предвыборных обещаниях, что стало причиной недовольства со стороны избирателей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240719/ne-morem-edinym-kakie-muzei-posetit-v-abkhazii-1051739874.html

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