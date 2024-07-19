https://sputnik-abkhazia.ru/20240719/ne-morem-edinym-kakie-muzei-posetit-v-abkhazii-1051739874.html

Не морем единым: какие музеи посетить в Абхазии

Не морем единым: какие музеи посетить в Абхазии

Sputnik Абхазия

Абхазия богата не только природными красотами, морем и многочисленными курортными объектами, где можно отдохнуть и восстановить здоровье. 19.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-19T09:00+0300

2024-07-19T09:00+0300

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Историю и культуру страны хранят музеи, которые тоже можно посетить. Sputnik собрал самые интересные из них.Бадрак Авидзба, SputnikО курортах Абхазии давно знают за пределами республики. Люди в основном приезжают сюда, чтобы наслаждаться чистым морем, загорать на пляжах, увидеть собственными глазами знаменитое озеро Рица и не менее известную Новоафонскую пещеру. Кто-то отправляется в пешие походы по горным маршрутам, кто-то предпочитает развлечения в прибрежной части. Вместе с тем в Абхазии есть места, где можно узнать об истории и древнем быте страны.Абхазский государственный музейТуристы, которые хотят поближе познакомиться с историей страны, в первую очередь должны побывать в Абхазском государственном краеведческом музее, который расположен в центре столицы, на улице Леона, 22. Недалеко от него расположены Абхазская государственная филармония и Сухумский ботанический сад. График работы – с 10:00 до 17:00 в будни.Здесь представлены экспозиции периодов древней истории, Средневековья и современности, но около 95% экспонатов находятся в фондохранилище музея, а не в залах.Древнейшие экспонаты – окаменелые скелеты рыб, плававших в Мировом океане миллионы лет назад, коллекция археологических находок, связанных с древним пещерным медведем (такие обитали восемь-девять тысяч лет назад в пещерах Псху), и каменные дольмены конца третьего тысячелетия до нашей эры.Гордость музея – древнегреческая мраморная стела и бюст античного периода, которые достали со дна Сухумской бухты, культовая эгретка с всадником и собакой позднебронзовой эпохи, ассирийский бронзовый щит в форме грифона (VI в. до н. э.), греческий шлем и щит (IV-V вв. до н. э.).Рядом со зданием стоит дольмен – древнее погребальное сооружение. Он был привезен сюда из села Верхняя Эшера. Размеры дольмена весьма значительны, вес каждой плиты – от 8 до 12 тонн. Возраст дольмена – не менее пяти тысяч лет.Музей "Абаата"Единственный в Гагре исторический музей был создан в 2019 году. Он находится при крепости Абаата, рядом с храмом святого Ипатия VI-VIII веков в здании, которое, которое в начале XIX века служило оружейной, а в начале ХХ века – типографией городской газеты.В нем собраны уникальные экспонаты, рассказывающие об истории Гагры. Все, что представлено в "Абаата", найдено в самом городе или его окрестностях. Там можно увидеть уникальные предметы утвари, архивные фотографии и даже настоящий позвонок динозавра юрского периода.Этнопарк "Апсны"Для того чтобы гости республики могли узнать больше о традиционном укладе жизни абхазов, им нужно побывать в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. Здесь прямо у республиканской трассы находится этнографический парк "Апсны", который работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Время в пути от российской границы займет чуть больше часа, расстояние – 56 километров. Добраться можно на автобусах или на маршрутном такси.Посетители смогут увидеть, в каких домах раньше жили абхазы, какой мебелью и утварью пользовались, где они готовили еду. В акуаскье – традиционном абхазском доме второй половины XIX века, в апацхе (абхазская кухня - прим.), в амхаре (временное жилище для молодоженов - прим.) и по всей территории парка проводятся экскурсии. Для жителей Абхазии и семей российских военнослужащих вход бесплатный.У посетителей будет возможность посмотреть на то, как изготавливают холодное оружие в кузне и утварь из глины в гончарной мастерской. При желании можно даже купить эту продукцию с фирменным клеймом в виде ястреба.Музей Абхазского царстваНовый Афон традиционно привлекает множество туристов – они стремятся посетить пещеру и знаменитый Новоафонский монастырь. Но, помимо этого, в городе есть и культурный очаг – музей Абхазского царства. Он был открыт на территории Национального историко-культурного заповедника "Анакопия" в 2010 году. Объект расположен недалеко от водопада на улице Эшба, 8. На дорогу от российской границы уйдет полтора часа, расстояние – 84 километра. Полюбоваться экспонатами музея можно в будни с 09:00 до 18:00. Музей вызывает интерес не только среди туристов, но и среди местных жителей, интересующихся историей страны. Первые экспозиции состояли из артефактов, найденных во время археологических исследований в Анакопии. Впоследствии были открыты залы палеонтологии, этнографии и археологии.В витрине палеонтологии посетителей могут увидеть череп пещерного медведя. В коллекции есть предметы каменной и бронзовой эпохи – кремневые рубила и скребки, грубая керамика и браслеты из бронзы и камня-змеевика.Дом-музей ГулиаЕще одно знаковое место для культуры Абхазии расположено в Сухуме – это дом-музей основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. В нем представлены прижизненные издания Гулиа, рукописи нескольких произведений, его личные вещи, письменные принадлежности, портреты и бюсты писателя.В комнатах развешано большое количество фотографий. На них можно увидеть не только Дмитрия Гулиа и членов его семьи, но и многочисленных гостей Народного поэта – это абхазских и русских писателей, пионеров, школьников.Для посещения открыт и рабочий кабинет писателя, в котором сохранились личные вещи, фотографии, книги и рукописи.Дом-музей Дмитрия Гулиа находится на улице Гулиа, 63 недалеко от бывшего здания Совета министров Абхазии и Генеральной прокуратуры. Его двери открыты по будням с 10:00 до 17:00.Музей Банка Абхазии"Музей Денег", как его называют сухумчане, очень интересное место. В красивом современном пространстве на стендах разложены монеты, найденные на территории Абхазии.Музей открылся в мае 2021 года. Изначально планировалось создать площадку для того, чтобы представлять абхазские памятные монеты – апсары, но затем было решено создать целый музей, в котором будут собраны деньги, когда-либо бывшие в обращении в Абхазии.В нем собрано более 500 экспонатов. Это монеты средневекового периода, Византийской импении и арабского халифата, османской империи, российской империи, купюры и вексели. Адрес музея - проспект Леона, 14. Режим работы: с 11:00 до 17:00. Великий ПитиунтКраеведческий музей "Великий Питиунт" – главная достопримечательность курортного города Пицунда. У его посетителей есть возможность узнать про разные эпохи истории Пицунды – от античности до нашего времени.Главная достопримечательность историко-архитектурного комплекса – храм Святого Андрея Первозванного. Это одно из главных мест паломничества в Абхазии. На каменных стенах храма сохранились фрески средневекового периода. Их сюжеты повествуют о чудесах, которые творили апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный. В главном зале храма находится орган – летом здесь регулярно проходят концерты."Великий Питиунт" находится в центре курорта – улица Гицба, 2. Из разных точек курорта до музея-заповедника можно дойти пешком. Режим работы – с 10:00 до 19:00 ежедневно. До Пицунды можно доехать на автобусах и маршрутных такси.

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