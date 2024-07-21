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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 июля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления и теплого сектора южного циклона. 21.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-21T21:33+0300
2024-07-21T21:33+0300
2024-07-21T21:33+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В понедельник, 22 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до 34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 баллаОтносительная влажность воздуха 50-70%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 июля
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В понедельник, 22 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до 34°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла
Относительная влажность воздуха 50-70%.