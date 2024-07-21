https://sputnik-abkhazia.ru/20240721/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-22-iyulya-1051757561.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 июля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления и теплого сектора южного циклона. 21.07.2024, Sputnik Абхазия

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2024-07-21T21:33+0300

2024-07-21T21:33+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В понедельник, 22 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до 34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 баллаОтносительная влажность воздуха 50-70%.

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погода в абхазии