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Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1700 человек. 21.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-21T18:06+0300
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Розовка в Луганской Народной Республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщает Минобороны России.Также поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах. Средства ПВО России за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два снаряда HIMARS, 40 беспилотников. ▫️Всего с начала СВО уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 27955 беспилотников, 554 ЗРК, 16624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина РСЗО, 12184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23910 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240720/rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-sbili-bolee-70-ukrainskikh-dronov-1051754491.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
18:06 21.07.2024 (обновлено: 22:06 21.07.2024)
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1700 человек.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Розовка в Луганской Народной Республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщает Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России уничтожена пусковая установка системы HIMARS, склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ.
Также поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.
Средства ПВО России за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два снаряда HIMARS, 40 беспилотников. ▫️Всего с начала СВО уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 27955 беспилотников, 554 ЗРК, 16624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина РСЗО, 12184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23910 единиц специальной военной автомобильной техники.