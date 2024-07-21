https://sputnik-abkhazia.ru/20240721/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-zone-spetsoperatsii-1051758026.html

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Sputnik Абхазия

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1700 человек. 21.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-21T18:06+0300

2024-07-21T18:06+0300

2024-07-21T22:06+0300

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Розовка в Луганской Народной Республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщает Минобороны России.Также поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах. Средства ПВО России за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два снаряда HIMARS, 40 беспилотников. ▫️Всего с начала СВО уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 27955 беспилотников, 554 ЗРК, 16624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина РСЗО, 12184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23910 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240720/rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-sbili-bolee-70-ukrainskikh-dronov-1051754491.html

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