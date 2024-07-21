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Следствие не установило фактов насилия во время задержания несовершеннолетнего в Сухуме
Следствие не установило фактов насилия во время задержания несовершеннолетнего в Сухуме
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Информация о задержании Георгия Гамгия неустановленными лицами, представившимися сотрудниками милиции и совершившими действия насильственного характера, была... 21.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Сухумская прокуратура не установила фактов применения насилия во время незаконного задержания и доставки в милицию 16-летнего Георгия Гамгия, сообщает Генпрокуратура Абхазии. При этом проверка выявила ряд грубых нарушений — недобросовестное и небрежное отношение оперуполномоченных к службе повлекло за собой нарушение конституционных прав Гамгия и проживающих с ним лиц, причинило ущерб престижу МВД Абхазии. Акт прокурорского реагирования о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности был направлен на имя министра внутренних дел Роберта Киут.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/delo-o-prevyshenii-polnomochiy-s-primeneniem-nasiliya-vozbudili-v-otnoshenii-militsionera-1051496841.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, прокуратура г. сухум, мвд абхазии
Следствие не установило фактов насилия во время задержания несовершеннолетнего в Сухуме
Информация о задержании Георгия Гамгия неустановленными лицами, представившимися сотрудниками милиции и совершившими действия насильственного характера, была опубликована в соцсетях.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Сухумская прокуратура не установила фактов применения насилия во время незаконного задержания и доставки в милицию 16-летнего Георгия Гамгия, сообщает Генпрокуратура Абхазии.
В возбуждении уголовного дела в отношении милиционеров Хамида Кишмахова, Ахмата Капба и Леона Торчуа отказано в связи с отсутствием признаков состава преступления.
При этом проверка выявила ряд грубых нарушений — недобросовестное и небрежное отношение оперуполномоченных к службе повлекло за собой нарушение конституционных прав Гамгия и проживающих с ним лиц, причинило ущерб престижу МВД Абхазии.
Акт прокурорского реагирования о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности был направлен на имя министра внутренних дел Роберта Киут.