https://sputnik-abkhazia.ru/20240721/sledstvie-ne-ustanovilo-faktov-nasiliya-vo-vremya-zaderzhaniya-nesovershennoletnego-v-sukhume-1051757037.html

Следствие не установило фактов насилия во время задержания несовершеннолетнего в Сухуме

Следствие не установило фактов насилия во время задержания несовершеннолетнего в Сухуме

Sputnik Абхазия

Информация о задержании Георгия Гамгия неустановленными лицами, представившимися сотрудниками милиции и совершившими действия насильственного характера, была... 21.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-21T15:50+0300

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2024-07-21T15:50+0300

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Сухумская прокуратура не установила фактов применения насилия во время незаконного задержания и доставки в милицию 16-летнего Георгия Гамгия, сообщает Генпрокуратура Абхазии. При этом проверка выявила ряд грубых нарушений — недобросовестное и небрежное отношение оперуполномоченных к службе повлекло за собой нарушение конституционных прав Гамгия и проживающих с ним лиц, причинило ущерб престижу МВД Абхазии. Акт прокурорского реагирования о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности был направлен на имя министра внутренних дел Роберта Киут.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/delo-o-prevyshenii-polnomochiy-s-primeneniem-nasiliya-vozbudili-v-otnoshenii-militsionera-1051496841.html

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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, прокуратура г. сухум, мвд абхазии