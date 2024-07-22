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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 июля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 июля
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора циклона с юга. 22.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-22T16:52+0300
2024-07-22T16:52+0300
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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Во вторник, 23 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Однако из-за перепадов температуры воздуха днем местами возможны кратковременные осадки разной интенсивности.Атмосферное давление пониженное, 755 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 июля
16:52 22.07.2024 (обновлено: 17:23 22.07.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Во вторник, 23 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Однако из-за перепадов температуры воздуха днем местами возможны кратковременные осадки разной интенсивности.
Атмосферное давление пониженное, 755 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.