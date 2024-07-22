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Средства ПВО сбили 80 украинских дронов над территорией России
Средства ПВО сбили 80 украинских дронов над территорией России
Sputnik Абхазия
Средствами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть снарядов системы HIMARS и 163 беспилотника, 80 из них - над территорией России. 22.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-22T21:58+0300
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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 80 украинских дронов над территорией России.Еще пять БПЛА были перехвачены над Астраханской областью.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1970 человек.Всего с начала СВО уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28118 беспилотников, 554 ЗРК, 16629 танков и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина РСЗО, 12224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23941 единица специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240721/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-zone-spetsoperatsii-1051758026.html
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россия, украина, новости, донбасс
россия, украина, новости, донбасс
Средства ПВО сбили 80 украинских дронов над территорией России
Средствами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть снарядов системы HIMARS и 163 беспилотника, 80 из них - над территорией России.
СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 80 украинских дронов над территорией России.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены сорок семь БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также семнадцать БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей", - уточняет ведомство.
Еще пять БПЛА были перехвачены над Астраханской областью.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1970 человек.
Всего с начала СВО уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28118 беспилотников, 554 ЗРК, 16629 танков и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина РСЗО, 12224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23941 единица специальной военной автомобильной техники.