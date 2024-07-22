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Заседание комиссии по безопасности на дорогах Абхазии прошло в Парламенте

Заседание комиссии по безопасности на дорогах Абхазии прошло в Парламенте

Sputnik Абхазия

Комиссия была создана 8 июля на внеочередной сессии Парламента. Она необходима для координации деятельности Народного Собрания с органами внутренних дел... 22.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-22T18:20+0300

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СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Второе заседание комиссии по вопросу обеспечения безопасности на дорогах Абхазии прошло в Парламенте в понедельник, 22 июля.Он отметил, что привозить нарушителей из районов в Сухум нецелесообразно, необходимо разработать систему проверки на местах.На заседании присутствовали представители Генеральной прокуратуры, которые выступили с инициативой внесения изменений в законодательство, касающихся нарушения ПДД в состоянии опьянения.Предлагается разграничить понятия "алкогольное опьянение" и "наркотическое состояние". Кроме того, Генпрокуратура предложила внести изменения в закон "О временном порядке исчисления сроков лишения свободы", по которому день отбывания наказания приравнивается к нескольким. Так, если виновник смертельной аварии был пьян, то срок его заключения будет исчисляться как один к одному.Альтернативой может стать исключение из закона термина "колония-поселение". В этом случае наказание будет исчисляться как один к двум, а не один к трем, сказал глава судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба на заседании парламентской комиссии.Также Генпрокуратура предлагает внести понятие "Опасное вождение" в КоАП. Оно включит в себя несоблюдение дистанции и бокового интервала, резкое торможение, перестройку при интенсивном движении, отказ уступать дорогу машине, пользующейся особым правом.Наказанием будет штраф в 12 000 рублей или лишение прав на три месяца. При повторном нарушении в течение года размер штрафа не меняется, но права изымут на полгода.В продолжение заседания комиссии, министр здравоохранения Эдуард Бутба предложил задействовать в рейдах ГАИ мобильную лабораторию Минздрава. Он подчеркнул, что доставка водителей в Сухум для освидетельствования предполагает кадровые, технические и временные затраты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240716/neotvratimost-nakazaniya-protiv-neotvratimosti-smerti-1051701649.html

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