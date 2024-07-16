https://sputnik-abkhazia.ru/20240716/neotvratimost-nakazaniya-protiv-neotvratimosti-smerti-1051701649.html

Неотвратимость наказания против неотвратимости смерти

Неотвратимость наказания против неотвратимости смерти

Sputnik Абхазия

И опять наше общество забурлило, запричитало, завозмущалось. А причина все та же. Наше бездействие в плане профилактики дорожно-транспортных происшествий рано... 16.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-16T08:00+0300

2024-07-16T08:00+0300

2024-07-16T11:17+0300

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И опять наше общество забурлило, запричитало, завозмущалось. А причина все та же. Наше бездействие в плане профилактики дорожно-транспортных происшествий рано или поздно приводит к такому результату. К страшному результату. Мы теряем на дорогах нашу молодежь. И каждый раз, выезжая на трассу, рекомендовал бы разобраться со своими недоработками, решить все отложенные на потом проблемы. Уж простите за цинизм, но, может, даже завещание будет нелишним подготовить. Так получилось, что наши автодороги стали похожи на линию боевого соприкосновения, где каждый день, каждый час может произойти непоправимое. Причем с каждым. Даже с самым дисциплинированным водителем. Ведь чтобы разбиться, совсем необязательно самому нестись по трассе со скоростью истребителя, невзирая на все сложности рельефа, на несовершенство наших дорог, на отсутствие отбойников в необходимых местах, на нечеткую разметку. Можно получить лобовой удар от машины, которая вдруг вылетела на встречку. А тут, к сожалению, вступают в силу законы физики. У кого больше скорость и тяжелее автомобиль, у того и шансов уцелеть немного больше.Скоростной соблазнМировой опыт мы перенимать не хотим, ремни безопасности игнорируем, позволяем себе садиться за руль под парами алкоголя или еще чего похлеще. Полный правовой нигилизм в сочетании со слабым контролем неминуемо даст самые плачевные результаты. И мы, как были в десятке стран с самой большой смертностью на дорогах, так и будем. Того и гляди на первые позиции выйдем.Но ругать всех и вся, кроме себя любимого, мы мастаки. Оказалось, мы еще и знаем, как все исправить. Удивительное у нас общество. Ведь самое простое и правильное в таких случаях начать с самого себя, со своих близких и особенно – со своих детей! О чем думают те родители, которые покупают молодому парню с еще неустоявшейся психикой супермощный автомобиль, под капотом которого больше трехсот лошадиных сил?! Я помню свои ощущения, когда впервые после наших "жигулей" и "волг" вдруг попал за баранку "мерседеса". Надо обладать очень большой силой воли, чтобы удержаться от соблазна нажать столь послушную педаль газа. Незабываемые, острые ощущения от вырывающейся из-под тебя машины, от мнимого превосходства над другими участниками дорожного движения, эйфория. И как тут не вылететь с дороги на повороте, не рискнуть пойти на "слепой" обгон. Ведь машина такая резвая, такая легко управляемая, успею. Но реальность, увы, такова, что не успеешь. И перезагрузиться, как в компьютерной гонке, не получится. В лучшем случае, если язык поворачивается так сказать, погибнешь сам. А сколько шансов, что убьешь других!Отрицание и порицаниеНо это все эмоции. А когда-то надо начинать исправлять ситуацию. И, как ни странно будет звучать это из моих уст, в первую очередь, надо обратиться за помощью к обществу. Может, даже на Лыхненской поляне собраться, как мы всегда делали, когда стояли у роковой черты. И всем миром покаяться, признать проблему и начинать втолковывать всем, что дальше так нельзя. Чуть ли не с младенчества внушать, что скоростная, агрессивная езда – это неправильно, это позор. Что нет ничего крутого в том, что ты от Сухума до Псоу долетаешь за 40-50 минут. Высмеивать и клеймить тех, кто решается садиться за руль нетрезвым. При любом удобном случае проводить агрессивную, навязчивую пропаганду нетерпимости к несоблюдению правил дорожного движения. В нашем обществе это даст результат. Может, и в неблизкой перспективе, но обязательно даст.Жесткий "софт"А сегодня и сейчас надо в срочном порядке изыскать средства, чтобы обезличить контроль за соблюдением правил дорожного движения. Свести до минимума человеческий фактор. Пусть все решают бездушные камеры и искусственный интеллект. Нарушил скоростной режим, камера зафиксировала и передала на сервер. Далее не какой-нибудь "мудрый" офицер, который все время думает, как угодить начальству или большим чиновникам, а именно сам сервер автоматически скидывает информацию на все стационарные и передвижные посты. Пропустили инспекторы правонарушителя, не вручили протокол, завтра на "ковер" в службу собственной безопасности. Не уплатил штраф вовремя, проявили нерасторопность приставы, и их на "ковер". Причем отслеживать этот обязательный алгоритм действий должен только сервер, информацию с которого можно и нужно автоматически публиковать. Чтобы любой человек знал, что его фотография будет на первых полосах прессы, что он будет в "главной" роли в криминальной хронике. И что "крутой папа или дядя" или удостоверение не смогут помочь. Неотвратимость наказания за правонарушения на дорогах, вот чего надо безотлагательно добиться.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/gai-abkhazii-proverit-narushayut-li--voditeli-marshrutok-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-1045940152.html

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