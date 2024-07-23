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Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 июля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 июля

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления, и теплого сектора южного циклона. 23.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-23T18:36+0300

2024-07-23T18:36+0300

2024-07-23T18:36+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Во среду, 24 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза. Местами дождь с градом.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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