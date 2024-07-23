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Россия наращивает доминирование в области ПВО и РЭБ

Россия наращивает доминирование в области ПВО и РЭБ

Sputnik Абхазия

Приоритеты и темпы развития технологий ПВО и РЭБ позволяют России заметно опережать ближайших противников и конкурентов на планете, уверенно перехватывать... 23.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-23T09:00+0300

2024-07-23T09:00+0300

2024-07-23T10:34+0300

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Российские войска ежедневно доказывают технологическое и боевое превосходство на поле боя, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Только за первые семь часов 22 июля расчеты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВС РФ уничтожили 80 ударных дронов противника: 47 БПЛА над Ростовской областью, 17 – над Черным и Азовским морями, восемь – над Краснодарским краем, по одному дрону – над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, и еще пять БПЛА над Астраханской областью.Причем это не самый крупный счет, бывали "ночные смены" с уничтожением более 100 дронов ВСУ над территорией четырех регионов РФ. А всего с начала специальной военной операции "демилитаризованы" более 28 тысяч БПЛА, 630 самолетов и 278 вертолетов украинской армии. Без учета уничтоженных сотен крылатых и баллистических ракет, реактивных снарядов HIMARS противника – на многие миллиарды долларов и евро.Линейка российских комплексов радиоэлектронной борьбы, как правило, находится в тени могущества ударных средств противовоздушной обороны (ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК Тор-2М, С-300, С-350, ЗРС С-400). И все же комплексы РЭБ – не менее эффективные "убийцы" вражеских дронов, ракет и реактивных снарядов.На всех участках украинского ТВД успешно действует комплекс РЭБ "Красуха", способный на максимальной дальности обнаруживать, классифицировать и ослеплять средства воздушного нападения противника (подавлять бортовые приемники GPS-навигации и каналы связи). В ходе противодействия станция активных помех заставляет самолет или дрон ВСУ подниматься в зону видимости средств огневого поражения ПВО, для дальнейшего уничтожения.Новейшие российские мобильные комплексы РЭБ успешно подавляют источники радиоизлучения – на всех переменных частотах, дезинформируют противника, создают невидимый защитный купол или "электромагнитный туман" на огромной площади – для прикрытия войск и объектов.Мобильный "Леший" и другие антидроныС учетом опыта боевого применения в зоне СВО, российские конструкторы оперативно создают новейшие средства борьбы с воздушными целями. Так, "Ростех" разработал мобильный комплекс противодействия беспилотникам "Леший" для защиты военного автотранспорта и промышленных объектов от ударных беспилотников и FPV-дронов. Радиус действия "Лешего" – более 250 метров. Изделие доказало эффективность, и уже поставляется заказчикам. Аналогичный комплекс противодействия БПЛА "Гроза" обладает радиусом действия более 300 метров. Мобильный купол безопасности диаметром 500 – 600 метров – это серьезно.Новейший российский дрон-пеленгатор "Курсир" способен оперативно выявлять источники радиоизлучения, определять координаты оператора БПЛА или базовой станции противника на удалении до 5 км.Совершенствуются технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Дроны и другие мобильные средства РЭБ стремительно умнеют. К примеру, специалисты "Росэлектроники" разработли нейросеть для оптических средств обнаружения БПЛА, которая позволяет увеличить дальность действия на 40 процентов. Там же создана уникальная система видеонаблюдения для подводных беспилотников. Специальное программное обеспечение позволяет добиться четкого изображения вне зависимости от скорости аппарата, и на рабочих глубинах до 3 км, где достаточно темно. Беспилотные технологии развиваются во всех средах боевого применения.Серьезный научный задел и успешный опыт применения на украинском ТВД предопределили стремительное развитие мобильных и беспилотных средств РЭБ. Заметим, в Вооруженных силах РФ радиоэлектронная борьба и ранее считалась одним из основных видов оперативного обеспечения боевых действий войск и даже самостоятельной формой ведения военных действий.РЭБ – это глубокие "удары" радиоизлучения по электронным компонентам систем управления, разведки, связи, и по "мозгам" высокоточного оружия противника. Вместе с тем это защита собственных войск от аналогичных действий. Массированное применение российских средств РЭБ в зоне СВО приводит к заметному росту боевого потенциала войсковых группировок, и снижению потерь.С другой стороны, американские хозяева киевского режима не слишком озабочены значительным ростом потерь ВСУ. Командующий войсками США и НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи вполне удовлетворен "отличной" стратегией украинского самоуничтожения. В области РЭБ Пентагон значительно отстал от Вооруженных сил РФ. В зоне действия российских средств радиоэлектронной борьбы на украинском ТВД точность управляемых артиллерийских снарядов Excalibur с GPS-наведением снизилась с 55 до 6 процентов, фиаско потерпели реактивные снаряды HIMARS, наземные бомбы малого диаметра (Joint Direct Attack Munitions), пострадал спутниковый интернет Starlink. Такой "успех России на Украине" и технологическое унижение Америки тревожит даже финансово-деловое агентство Bloomberg. На Западе больше не вспоминают о плане "стратегического поражения России на поле боя"Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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