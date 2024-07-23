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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240723/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-ivano-darevka-v-dnr-1051779514.html
Российские войска освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, сообщили в... 23.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны.Сводка Минобороны России:
https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/minoborony-nazvalo-chislo-sdavshikhsya-v-plen-ukrainskikh-voennykh-za-nedelyu-1051236095.html
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министерство обороны рф, россия, днр, украина
министерство обороны рф, россия, днр, украина

Российские войска освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР

16:34 23.07.2024 (обновлено: 16:40 23.07.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", — уточнили в ведомстве.

Сводка Минобороны России:
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены: подвижная радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства БПЛА, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат, в том числе 82 над территорией Российской Федерации.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28269 беспилотников, 554 зенитных ракетных комплекса, 16638 танков и других боевых бронемашин, 1382 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12294 орудия полевой артиллерии и минометов, 23977 единиц специальной военной автомобильной техники.
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