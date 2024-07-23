Российские войска освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
16:34 23.07.2024 (обновлено: 16:40 23.07.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", — уточнили в ведомстве.
Сводка Минобороны России:
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены: подвижная радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства БПЛА, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат, в том числе 82 над территорией Российской Федерации.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28269 беспилотников, 554 зенитных ракетных комплекса, 16638 танков и других боевых бронемашин, 1382 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12294 орудия полевой артиллерии и минометов, 23977 единиц специальной военной автомобильной техники.