Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены: подвижная радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства БПЛА, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены: подвижная радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства БПЛА, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат, в том числе 82 над территорией Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат, в том числе 82 над территорией Российской Федерации.