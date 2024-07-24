https://sputnik-abkhazia.ru/20240724/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-25-iyulya-1051792797.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июля

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления и теплого сектора южного циклона. 24.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-24T19:06+0300

2024-07-24T19:06+0300

2024-07-24T19:19+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/02/1051547376_0:65:3409:1983_1920x0_80_0_0_b033c62d9581b50e66c6abf12b471aa7.jpg

СУХУМ, 24 июл – Sputnik. В четверг, 25 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в полдень возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия