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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июля
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Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления и теплого сектора южного циклона. 24.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-24T19:06+0300
2024-07-24T19:06+0300
2024-07-24T19:19+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. В четверг, 25 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в полдень возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июля
19:06 24.07.2024 (обновлено: 19:19 24.07.2024)
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 24 июл – Sputnik. В четверг, 25 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами в полдень возможен дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.