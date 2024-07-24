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Выставка работ дизайнера Аиды Гицба прошла в фойе Абхазского драмтеатра

Выставка работ дизайнера Аиды Гицба прошла в фойе Абхазского драмтеатра

Sputnik Абхазия

Аида Гицба — абхазский дизайнер. Она создает эксклюзивные изделия из японской глины. 24.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-24T19:02+0300

2024-07-24T19:02+0300

2024-07-24T19:21+0300

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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Дизайнер Аида Гицба представила свою коллекцию ручной работы в фойе Абхазского драмтеатра.Среди работ художницы были предметы, которые она создавала на протяжении нескольких лет — женские сумки, рюкзаки из натуральной кожи, театральные маски, головные уборы, картины и предметы интерьера из полимерной глины, выполненные по специальной технике."Сегодня я представляю несколько работ, выполненных из полимерной глины, ручные изделия из кожи, есть авторские предметы, которые я недавно создала, они естественно связаны с Абхазией", – сказала дизайнер.Аида Гицба — абхазский дизайнер, живет в Москве. Она окончила Японскую Академию “DECO”. Уже несколько лет она создает эксклюзивные изделия из японской глины.Дизайнер призналась, что когда-то создание предметов ручной работы было для нее как хобби, но сегодня это часть жизни."У меня два высших образования, но я никогда не работала по специальности, поняла, что человек находят себя тогда, когда занимается тем, что ему очень нравится и доставляет большую радость", — сказала она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160608/1018655687.html

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