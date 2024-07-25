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Апартаменты в восточной Абхазии: как сложилась судьба законопроекта

Апартаменты в восточной Абхазии: как сложилась судьба законопроекта

Sputnik Абхазия

Проект закона "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов" рассматривался на заседании... 25.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-25T20:20+0300

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абхазия

в абхазии

парламент абхазии

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SputnikОбсуждение законопроектаРешение вынести на сессию Парламента проект закона "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов" приняли на заседании комитета по экономической политике и реформам, которое прошло 17 июля."Законопроект инициирован группой депутатов как пилотный проект. Это делается, чтобы доказать обществу, что это выгодные инвестиции, что это инвестиции, которые принесут экономический успех. Больше никаких целей нет. Если будет необходимо, внесем изменения, дополним. Нет ни одного закона в мире, который принят на века, безо всяких изменений. Это сегодня самый полезный проект, который может привести к развитию", – сказал Зантария.На заседании присутствовал президент Аслан Бжания. Он отметил, что принятие предлагаемого законопроекта не несет никакой угрозы стране, а, наоборот, будет способствовать улучшению экономической ситуации в восточной Абхазии.По его словам, в стране насчитывается 140 тысяч трудоспособных граждан. Официально устроены 42 тысячи из них, 30 тысяч самозаняты, 65 тысяч не имеют работы. Бжания подчеркнул, что для решения глобальных задач нужно развивать экономику."Мы достигли политического суверенитета, но не смогли достичь экономического суверенитета, а эти вещи формируют государственный суверенитет в целом. Какое-то количество лет можно заниматься политикой, обещать, обнадеживать население. Но рано или поздно это заканчивается, люди хотят хорошо жить сейчас, сегодня", – отметил Бжания.Решение о вынесении законопроекта на рассмотрение сессии было принято по итогам голосования членов комитета. Во время проведения заседания у здания Парламента собрались несколько десятков человек, в том числе оппозиционные деятели, которые выразили свое несогласие с проектом закона.Реакция на документПосле комитетского заседания лидеры оппозиции и депутаты всех уровней проводили встречи с жителями своих избирательных округов, высказывая мнения о рисках и преимуществах этого решения.Несогласные с документом, в частности, высказывали опасения, связанные с демографически дисбалансом, который, по их мнению, может стать следствием принятия закона. Эту перспективу они связывали с тем, что при реализации закона государство будет не в состоянии выполнять контролирующие функции, и строительство апартаментов выйдет за намеченные масштабы. Также они опасались излишней нагрузки на инфраструктуру и экологию республики.Противники законопроекта отмечали, что разработчики не предоставили достаточной информации о том, насколько выгодно строительство апартаментов в восточной части страны. Они считают, что подобные инициативы должны широко обсуждаться в обществе и принимать их можно только в том случае, если жители республики посчитают это приемлемым.19 июля в Очамчыре состоялся митинг оппозиционных сил, посвященный обсуждению законопроекта "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия". Затем протесты продолжились в селе Моква, а ночью переместились в Сухум. Участники мероприятия требовали не принимать законопроект и объявить мораторий на его рассмотрение.В свою очередь, сторонники действующей власти вели разъяснительную работу, чтобы донести населению преимущества проекта закона. В их числе развитие туризма в восточных районах, экономический рост, остановка оттока населения, миллиардные налоговые поступления в республиканский бюджет.Как все разрешилосьВ четверг, 25 июля, пресс-служба Парламента опубликовала сообщение о том, что спикер Парламента Лаша Ашуба подписал документ об отзыве законопроекта "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов".С инициативой выступили депутаты Беслан Эмурхба, Алмас Акаба, Герман Качарава и Резо Зантария, которые ранее внесли его в Народное Собрание.Оно стало результатом длительных консультаций и внутрипарламентского диалога, учитывалось общественное мнение, которое выразили Совет старейшин, герои Отечественной войны народа Абхазии, представители научных кругов и интеллигенции, неравнодушные граждане."Депутаты выражают признательность народу Абхазии за активную гражданскую позицию и напоминают о важности сохранения согласия и стабильности в нашей стране", — говорится в заявлении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240725/zakonoproekt-ob-apartamentakh-v-vostochnoy-abkhazii-otozvan-iz-parlamenta-1051794704.html

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