https://sputnik-abkhazia.ru/20240725/chetvertyy-kontsert-tantsproekta-eytsikashow-proshel-v-gosfilarmonii-1051804168.html

Четвертый концерт танцпроекта Eytsikәashow прошел в госфилармонии

Четвертый концерт танцпроекта Eytsikәashow прошел в госфилармонии

Sputnik Абхазия

Проект включит в себя шесть концертов. Победители получат приз в размере 450 тысяч рублей, занявшие второе место - 200 тысяч рублей, третье место - 100 тысяч... 25.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-25T22:25+0300

2024-07-25T22:25+0300

2024-07-25T22:25+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Четвертый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow прошел в Абхазской госфилармонии в четверг, 25 июля. Члены жюри оценивали мастерство и артистизм участников проекта в диапазоне от 1 до 10 баллов. Зрители, которые не оставили в зале ни одного свободного места, "голосовали" и поддерживали аплодисментами. По баллам, набранных баллов за время проекта, первое место занял дуэт "Амацәыс"" Милены Тачулия и Саида Хагба (477 баллов). На втором месте "Ашьауардын амҵәыжәҩақәа" Адгура Микая и Илоны Зухба (475 баллов). На третьем - "Амцаҧшь" Себины Зекир-оглы и Адиса Агрба (471 балл). В завершении вечера команды наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба исполнили коллективные танцы, в основу которого легла музыка из фильма "Рокки". В этот раз жюри отдали предпочтение команде Инапшба, но за все время шоу они набрали по 358 баллов. В состав жюри вошли Народный артист Абхазии Арвелод Тарба, Народная артистка Абхазии Майа Герзмава, Заслуженный артист Абхазии, России, Адыгеи Аслан Хаджаев, Заслуженный артист Абхазии Ахра Саманджия, Заслуженный работник культуры Яна Цвейба, Заслуженный артист Абхазии Адгур Мушба. Следующим заданием для команды Аслана Багапш станет старинный абхазский танец махаджиров. Команда Дениса Инапшба должна будет подготовить абхазский народный танец. Общим заданием от ведущего Тимура Квеквескири стал танец, музыку для которого аплодисментами выбрали зрители. Ею стала композиция из фильма "Пираты Карибского моря". Всего в рамках проекта запланировано шесть концертов. Победители проекта получат приз в размере 450 тысяч рублей, занявшие второе место - 200 тысяч рублей, третье место - 100 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/eytsikashow-kak-v-abkhazii-planiruyut-zavirusit-natsionalnye-tantsy-1050898932.html

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