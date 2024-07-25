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Названа возможная причина пожара в здании Союза художников Абхазии
Названа возможная причина пожара в здании Союза художников Абхазии
Sputnik Абхазия
Пожар в здании Союза художников Абхазии произошел в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150, в их числе две работы Варвары Бубновой... 25.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-25T16:43+0300
2024-07-25T16:43+0300
2024-07-25T16:43+0300
в абхазии
пожар в здании союза художников абхазии
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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Наиболее вероятная причина пожара в здании Союза художников Абхазии — короткое замыкание, перегрузка или большое переходное сопротивление электропроводки, сообщает Генеральная прокуратура. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления — поджога, и из-за отсутствия в деянии главы Союза художников Виталия Джения составов преступлений — халатности и уничтожения чужого имущества по неосторожности в крупном размере. Следственное управление Генпрокуратуры направило в МЧС представление о необходимости внесения поправок в законодательство в сфере обеспечения пожарной безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/zavershena-ustanovka-faltsevoy-krovli-v-zdanii-natsgalerei-na-ulitse-pushkina-v-sukhume-1051673187.html
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пожар в здании союза художников абхазии, новости, сухум
пожар в здании союза художников абхазии, новости, сухум
Названа возможная причина пожара в здании Союза художников Абхазии
Пожар в здании Союза художников Абхазии произошел в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150, в их числе две работы Варвары Бубновой. Огнем также были уничтожены служебные помещения и имущество банка ЦМР.
СУХУМ, 25 июл - Sputnik.
Наиболее вероятная причина пожара в здании Союза художников Абхазии — короткое замыкание, перегрузка или большое переходное сопротивление электропроводки, сообщает
Генеральная прокуратура.
Согласно выводам российских криминалистов, пожар начался в пространстве между кровлей и потолочным перекрытием над хранилищем и серверной банка ЦМР, который взять часть помещений в субаренду. Признаков умышленного поджога не обнаружено.
По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления — поджога, и из-за отсутствия в деянии главы Союза художников Виталия Джения составов преступлений — халатности и уничтожения чужого имущества по неосторожности в крупном размере.
Следственное управление Генпрокуратуры направило в МЧС представление о необходимости внесения поправок в законодательство в сфере обеспечения пожарной безопасности.