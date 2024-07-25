https://sputnik-abkhazia.ru/20240725/nazvana-vozmozhnaya-prichina-pozhara-v-zdanii-soyuza-khudozhnikov-abkhazii-1051800934.html

Названа возможная причина пожара в здании Союза художников Абхазии

Названа возможная причина пожара в здании Союза художников Абхазии

Sputnik Абхазия

Пожар в здании Союза художников Абхазии произошел в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150, в их числе две работы Варвары Бубновой... 25.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-25T16:43+0300

2024-07-25T16:43+0300

2024-07-25T16:43+0300

в абхазии

пожар в здании союза художников абхазии

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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Наиболее вероятная причина пожара в здании Союза художников Абхазии — короткое замыкание, перегрузка или большое переходное сопротивление электропроводки, сообщает Генеральная прокуратура. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления — поджога, и из-за отсутствия в деянии главы Союза художников Виталия Джения составов преступлений — халатности и уничтожения чужого имущества по неосторожности в крупном размере. Следственное управление Генпрокуратуры направило в МЧС представление о необходимости внесения поправок в законодательство в сфере обеспечения пожарной безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/zavershena-ustanovka-faltsevoy-krovli-v-zdanii-natsgalerei-na-ulitse-pushkina-v-sukhume-1051673187.html

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пожар в здании союза художников абхазии, новости, сухум