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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 июля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор циклона с юга. 25.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-25T18:50+0300

2024-07-25T18:50+0300

2024-07-25T18:50+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. В пятницу, 26 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и днем преимущественно без осадков, однако к вечеру при прохождении холодного атмосферного фронта с юга ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.Атмосферное давление – низкое, 753 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 13 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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