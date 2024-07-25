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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 июля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор циклона с юга. 25.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-25T18:50+0300
2024-07-25T18:50+0300
2024-07-25T18:50+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. В пятницу, 26 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и днем преимущественно без осадков, однако к вечеру при прохождении холодного атмосферного фронта с юга ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.Атмосферное давление – низкое, 753 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 13 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 июля
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор циклона с юга.
СУХУМ, 25 июл - Sputnik. В пятницу, 26 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и днем преимущественно без осадков, однако к вечеру при прохождении холодного атмосферного фронта с юга ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.
Атмосферное давление – низкое, 753 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 13 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.