https://sputnik-abkhazia.ru/20240725/shest-dney-muzyki-kak-proydet-pitsundskiy-festival-rasskazali-v-sputnik-1051802286.html

Шесть дней музыки: как пройдет Пицундский фестиваль рассказали в Sputnik

Шесть дней музыки: как пройдет Пицундский фестиваль рассказали в Sputnik

Sputnik Абхазия

Пицундский фестиваль будет проходить с 29 июля по 3 августа. За шесть дней в концертном зале Пицундского храма представят девять музыкальных программ. 25.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-25T18:45+0300

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2024-07-25T18:45+0300

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СУХУМ, 25 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Пицундский фестиваль- это, в первую очередь, большое музыкальное событие в Абхазии, сказал худрук и основатель фестиваля Барас Куджба во время видеомоста в пресс-центре Sputnik.Музыкант отметил, что центральным событием Пицундского фестиваля станет исполнение "Абхазского реквиема". Премьера произведения прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В Пицундском храме "Абхазский реквием" прозвучит во второй раз.Участница музыкального фестиваля, органистка, главный редактор журнала "Музыкальная жизнь" Евгения Кривицкая в свою очередь сказала, что Пицундский храм - это особенное место с многовековой историей, которую можно почувствовать, когда играешь там музыку.По ее словам, идея фестиваля, основанного Куджба, заключается в том, чтобы открывать новых артистов для Абхазии и Пицунды.Художественный руководитель и главный дирижер Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодар Чанба подчеркнул, что Пицундский фестиваль - это праздник где артисты встречаются и вместе музицируют. Он отметил, что впервые это мероприятие было организовано в республике в 2023 году и прошло с большим успехом. "В прошлом году ощущалось, что это не просто исполнение на сцене, это было музицирование. Это высший пилотаж, когда на сцене рождается музыка", — пояснил он.Пицундский фестиваль будет проходить с 29 июля по 3 августа. Артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции представят девять музыкальных программ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/kudzhba-o-pitsundskom-festivale-sposob-pokazat-kulturu-abkhazii--1051636869.html

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