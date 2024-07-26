https://sputnik-abkhazia.ru/20240726/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-27-i-28-iyulya--1051818484.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 июля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор циклона с юга. 26.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-26T19:41+0300

2024-07-26T19:41+0300

2024-07-26T19:41+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051723523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c479133c084b434bf74eddc0469e572.jpg

СУХУМ, 26 июл – Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами дождь, гроза, местами возможен дождь с градом. Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный: 3-8 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до 21°С, днем до +28°С. Температура морской воды +28°С. ВВолнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия