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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 июля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор циклона с юга. 26.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-26T19:41+0300
2024-07-26T19:41+0300
2024-07-26T19:41+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами дождь, гроза, местами возможен дождь с градом. Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный: 3-8 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до 21°С, днем до +28°С. Температура морской воды +28°С. ВВолнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 июля
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор циклона с юга.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами дождь, гроза, местами возможен дождь с градом.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный: 3-8 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до 21°С, днем до +28°С.
Температура морской воды +28°С. В
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.